МВС: динаміка виявлених камерами порушень ПДР іде чітко вниз

Динаміка виявлених камерами порушень правил дорожнього року «іде чітко вниз», повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«У перший день роботи системи було 68 тисяч порушень зафіксовано. А, приміром, 18 червня – вже 13 з половиною тисяч. Тобто динаміка йде чітко вниз, ми хочемо, щоб вона дійшла майже до нуля. Ми надіслали понад 300 тисяч листів порушникам. Але ми не хочемо слати листи, ми хочемо, щоб люди не порушували», – сказав Геращенко.

За його словами, в Україні вибрали близько 1 200 небезпечних місць, де планують поставити камери автофіксації ПДР. Цьогоріч Міністерство інфраструктури хоче купити 220 камер і встановити їх на небезпечних місцях на автомагістралях.

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та Київській області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.