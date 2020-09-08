Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
08 вересня 2020, Київ 15:23
Новини | Політика

МВС: у місцях, де встановлені камери автофіксації ПДР, кількість аварій знизилася втричі

МВС: на окремих ділянках кількість ДТП знизилася з 37 до 13, а на деяких ділянках доріг аварії припинилися взагалі

У місцях, де встановлені камери автофіксації правил дорожнього руху, кількість аварій знизилася втричі, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У місцях, де встановлено перші 50 камер автофото- та відеофіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилась утричі», – сказав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що на окремих ділянках кількість ДТП знизилася з 37 до 13, а на деяких ділянках доріг аварії припинилися взагалі.

1 червня система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області, де камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG