МВС: у місцях, де встановлені камери автофіксації ПДР, кількість аварій знизилася втричі

У місцях, де встановлені камери автофіксації правил дорожнього руху, кількість аварій знизилася втричі, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У місцях, де встановлено перші 50 камер автофото- та відеофіксації порушень ПДР, кількість ДТП знизилась утричі», – сказав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що на окремих ділянках кількість ДТП знизилася з 37 до 13, а на деяких ділянках доріг аварії припинилися взагалі.

1 червня система автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Київської області, де камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.