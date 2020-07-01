Майже 38 млн грн штрафів сплачено від початку запровадження автофіксації порушень ПДР – Мінфін

Міністерство фінансів України повідомило, що майже 38 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету від початку запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

«За перший місяць, від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), сплачено штрафів на загальну суму 37,7 млн грн. Кошти, які сплачують порушники ПДР, зараховуються до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету (утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну», – йдеться в повідомленні.

Ц відомстві нагадали, що оплатити штраф можна впродовж 30-ти днів із дати набрання постановою законної сили. Якщо його буде сплачено впродовж 10-ти банківських днів із моменту отримання постанови, розмір штрафу зменшуватиметься на 50%.

За перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год встановлених обмежень, штраф складає 255 грн, а при перевищенні більш ніж на 50 км/год – 510 гривень.

1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в місті Києві та на автомагістралях Києва та області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.