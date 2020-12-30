МВС повідомило перші результати роботи камер автофіксації порушень ПДР на Львівщині

Перші камери автофіксації порушень правил дорожнього руху на Львівщині вже зафіксували кілька сотень порушень, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Три камери почали свою роботу на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) 30 грудня.

Станом на 10 ранку на автодорозі М-06 (Київ – Чоп) камери зафіксували:

поблизу міста Буськ (490 км+400) — 380 порушень;

поблизу села Солонка (555 км+662) — 227 порушень;

поблизу села Солонка (555 км+730) — 220 порушень.

«Як показала практика роботи камер у Києві та Київській області, після встановлення цих пристроїв спостерігається тенденція до зниження кількості порушень швидкісного режиму. Впевнений, що вже за кілька місяців роботи ми досягнемо не тільки зниження кількості випадків перевищення швидкості на цих ділянках, а й кількості ДТП», – розповіли в МВС.

За даними міністерства, у перший день запуску системи автофіксації в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в п’ять разів, а також в три рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери.

Наразі автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області.