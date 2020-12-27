На Львівщині починає працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР

На Львівщині з 30 грудня починає працювати система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху, повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у фейсбуці.

За його словами, 30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють три камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Одну камеру розмістять на 490-му кілометрі поблизу міста Буськ, ще дві – на 555-му кілометрі поблизу села Солонка.

«Ці місця були обрані через велику кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП», – написав Білошицький.

За його словами, у перший день запуску цієї системи в Києві та Київській області камери автоматичної фіксації зафіксували 57 880 порушень швидкісного режиму. Зараз ця кількість зменшилась в п’ять разів, а також в три рази зменшилася кількість ДТП в місцях, де були встановлені ці камери.

Наразі автоматично фіксують правопорушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області.