Голова МВС: необхідно понад 2 тисячі відеокамер для скорочення кількості ДТП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє про необхідність більш як 2 тисяч камер фіксації порушень правил дорожнього руху задля скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод.

«Запровадження камер фото-, відеофіксації порушень ПДР – одне з ефективних рішень. Тільки цього року ми зафіксували на 10% менше смертності на дорогах. До кінця року таких пристроїв в Україні буде близько 300. Але ми потребуємо більш ніж 2 тисячі камер для того, щоб ефект був справді показовим. Зараз ми опрацьовуємо варіанти закупівель із кількома компаніями. Дуже дієвими також є автомобілі-фантоми, які зазначають швидкість транспортних засобів поруч в зустрічних. Тільки такими методами ми зможемо зменшити кількість зухвалих ДТП на дорогах України», – сказав міністр внутрішніх справ під час програми «Свобода слова».

Денис Монастирський зазначив, що невирішеною проблемою залишається запровадження драгерів для перевірки водіїв на стан наркотичного сп'яніння.

«У нас є драгери для визначення рівня алкоголю в організмі, однак відсутні ті, які могли б на місці показати, чи є водій під дією наркотичних речовин», – зазначив міністр.

Очільник МВС наголосив, що в парламенті вже є законодавча ініціатива, яка передбачає профілактичні методи боротьби з порушеннями правил дорожнього руху, зокрема передання громадянами до правоохоронних органів відео зі своїх реєстраторів, де зафіксовано порушення правил на дорозі.

За словами Монастирського, така практика існує в багатьох країнах, але цей проєкт закону має бути добре підготовлений та пройти обговорення громадськістю.

Від 1 листопада в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху.

Нові запровадження охоплюють майже всі аспекти ПДР: змінюються знаки, розмітка, обмеження швидкості та класифікація доріг.