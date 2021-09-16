Уряд дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР

Кабінет міністрів дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Мова йде про забезпечення права на дистанційну форму навчання щодо підготовки водіїв за допомогою єдиної інформаційної системи МВС. Та щодо можливості отримання через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку», - зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Згідно з постановою уряду, відтепер підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв можливі онлайн. Зокрема, акредитований заклад має проінформувати найближчий територіальний сервіс МВС, що планує навчати дистанційно, коли реєструє список групи в єдиному державному реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретичної підготовки водіїв має здійснюватися для груп у складі не більше 10 осіб. Якщо акредитацію заклад втрачає, то і онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, передбачається можливість отримання за бажанням особи замовленого через електронний кабінет водія або додаток «Дію» посвідчень водія поштою чи кур’єрською доставкою.