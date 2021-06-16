В електронному «кабінеті водія» запустили послугу замовлення страхового поліса на авто – МВС

У Мінстерстві внутрішніх справ повідомили, що внесли до переліку функцій в електронному «кабінеті водія» послугу замовлення страхового поліса на авто.

«Відтепер ви без проблем зможете укласти договір страхування транспортного засобу відразу в електронному функціоналі – не потрібно їхати в офіс чи чекати доставку. А за 2 тижні до закінчення терміну дії страхового полісу зміниться колір його позначки і ви зможете завчасно онлайн оформити новий. При цьому попередній договір діятиме до закінчення свого терміну. А ще привабливим заохоченням є те, що громадяни пільгових категорій зможуть замовити страхові поліси із знижкою. Головне – вказати документ, що підтверджує ці привілеї», – йдеться в повідомленні.

За даними МВС, послугами електронного «кабінету водія» протягом минулого року скористалися понад 720 тисяч людей, з початку поточного року – 315 тисяч.

Електронний «кабінет водія» – це ресурс, де можна здійснити обмін та відновлення посвідчення водія, призначити належного користувача на авто, відстежувати та сплачувати штрафи за порушення ПДР, за необхідності – верифікувати водійські документи, отримати витяг з Єдиного державного реєстру транспортних засобів та замовити індивідуальні номерні знаки.