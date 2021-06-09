Для внутрішньо переміщених осіб спрощено процедуру реєстрації авто і отримання посвідчення водія – МВС

Відтепер сервісні центри Міністерства внутрішніх справ реєструють транспортні засоби та видають посвідчення водія усім внутрішньо переміщеним особам, повідомила у середу пресслужба міністерства.

«8 червня 2021 року набрала чинності простанова КМУ від 2 червня 2021 року №580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів. Зміни передбачають надання можливості внутрішньо переміщеним особам без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги: складати іспити на право керування транспортними засобами; обмінювати та відновлювати посвідчення водія; реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

В МВС наголошують, що до пакету необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна показати довідку в електронному форматі через застосунок «Дія».

За даними Мінсоцполітики, в Україні 1 469 676 офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.