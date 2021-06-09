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09 червня 2021, Київ 10:35
Новини | Суспільство

Для внутрішньо переміщених осіб спрощено процедуру реєстрації авто і отримання посвідчення водія – МВС

В МВС наголошують, що до пакету необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Відтепер сервісні центри Міністерства внутрішніх справ реєструють транспортні засоби та видають посвідчення водія усім внутрішньо переміщеним особам, повідомила у середу пресслужба міністерства.

«8 червня 2021 року набрала чинності простанова КМУ від 2 червня 2021 року №580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу посвідчення водія та реєстрацію транспортних засобів. Зміни передбачають надання можливості внутрішньо переміщеним особам без зареєстрованого основного місця проживання отримувати в сервісних центрах МВС наступні послуги: складати іспити на право керування транспортними засобами; обмінювати та відновлювати посвідчення водія; реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби», – йдеться в повідомленні.

В МВС наголошують, що до пакету необхідних документів додатково надається довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання. Також адміністратору сервісного центру МВС можна показати довідку в електронному форматі через застосунок «Дія».

За даними Мінсоцполітики, в Україні 1 469 676 офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

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