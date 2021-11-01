В Україні набувають чинності зміни до ПДР, запроваджені нові дорожні знаки і розмітка

З 1 листопада в Україні набувають чинності зміни до Правил дорожнього руху, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України..., які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали», – написав він раніше у фейсбуці.

За словами Білошицького, нововведення стосуються, зокрема, дорожніх знаків і дорожньої розмітки:

з’являться нові дорожні знаки – житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборона руху транспортних засобів, автозаправні/електрозарядні станції, місце для зарядки електромобілів, платна дорога та її кінець, острівець безпеки, діагональний пішохідний перехід та інші;

запроваджується нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Білошицький наголосив, що відповідальність за порушення вимог нових дорожніх знаків і розмітки проїзної частини залишається незмінною, оскільки зміни до Кодексу про адмінпорушення не вносили.

Крім того, запроваджуються про зміни, пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів і людей із порушенням зору, а саме:

нове визначення велосипедної доріжки;

поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

вказані права та обов’язки велосипедистів і детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;

регламентовано суміжний рух пішоходів і велосипедистів, а також рух осіб із порушенням зору.

Щодо велосипедистів, то адміністративна відповідальність для них також залишається незмінною, додав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції.