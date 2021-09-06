До кінця року для патрульних придбають 6 тисяч боді-камер – Монастирський

До кінця поточного року для патрульних поліцейських придбають шість тисяч боді-камер, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Зайшовши на посаду, я скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів, і спрямував основну частину цих коштів на придбання боді-камер для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру», – сказав Монастирський.

Нагрудні камери, за його словами, з одного боку дисциплінують поліцейських при спілкуванні з громадянами, з іншого – захищають патрульного від наклепів і необґрунтованих обвинувачень.

Нещодавно на дорогах України з’явилися додаткові камери автофіксації порушень ПДР. Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в Україні запустили 1 червня минулого року, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.