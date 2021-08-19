У МВС анонсували появу нових камер автофіксації порушень ПДР на дорогах України

З 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів запрацюють прилади фіксації правопорушень, що контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, повідомила пресслужба МВС.

Із місцем розташування нових приладів можна ознайомитися ТУТ. А загалом карта розміщення комплексів є на сайті МВС.

«Наразі автоматично фіксують правопорушення 60 приладів, що розташовані у Києві, Кропивницькому, Харкові, Житомирській, Кіровоградській, Київській, Львівській та Миколаївській областях. Також з 15 лютого цього року прилади автофіксації фіксують порушення проїзду смугою громадського транспорту в Києві, на бульварі Дружби Народів, 36», – йдеться в повідомленні.

Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в Україні запустили 1 червня минулого року, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.

На початку червня 2021 року у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилася на 17 відсотків. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, до 2024-го року пропонують запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі.

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За даними МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.