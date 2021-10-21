В Україні 22 жовтня запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР

В Україні з п’ятниці, 22 жовтня, запрацюють нові камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

17 нових камер слідкуватимуть за дотриманням ПДР на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей.

У Львові камери розташовані:

вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена;

Розташування приладів у Вінниці:

вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;

вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;

просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька;

У Харкові запрацює одна нова камера за адресою Героїв Праці, 2/48. Вона буде спрямована у бік вулиці Ковпака.

Ще одна камера запрацює у Донецькій області на 676 км+102 автодороги Н-08, напрямок спрямування – село Кальчинівка.

Решту приладів запустять у Харківській області:

на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;

на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків.

Загалом же, за даними поліції, від завтра на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації порушень ПДР.

У вересні МВС повідомляло, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.