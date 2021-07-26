У двох містах і двох областях 26 липня починають працювати камери фіксації порушень – поліція

З 12:00 години 26 липня на автомобільних дорогах Житомирської і Кіровоградської областей, а також у Кропивницькому і Харкові запрацюють камери фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху в автоматичному режимі, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Напередодні в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що від початку функціонування системи автофіксації порушень ПДР спостерігається «загальна тенденція щодо зниження кількості порушень, зафіксованих в автоматичному режимі».

«Так, за рік функціонування системи кількість зафіксованих подій з ознаками правопорушення знизилася майже в 10 разів. А одним із найголовніших позитивних наслідків запровадження автофіксації є зменшення кількості ДТП у три рази в місцях, де були встановлені камери», – йдеться в повідомленні.

Кропивницький і Харків стануть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.

Систему автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР в Україні запустили 1 червня минулого року, вона спочатку запрацювала в Києві та області з поступовим поширенням на інші регіони.

Місця встановлення камер можна переглянути на сайті МВС та в додатку «Штрафи ПДР».

На початку червня 2021 року у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за рік роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість смертей на дорогах зменшилася на 17 відсотків.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, до 2024-го року пропонують запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму в русі.

За даними МВС, за рік роботи системи автоматичної фіксації було складено понад 1,7 мільйона постанов, сплачено штрафів на більше ніж 259,5 мільйонів гривень.