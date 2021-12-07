ДТП на Чернігівщині: у поліції повідомили про 11 загиблих

11 людей загинули, восьмеро – травмовані внаслідок ДТП у Чернігівській області, що сталася вранці 7 грудня, повідомили в поліції і Державній службі з надзвичайних ситуацій. Раніше заявляли про 10 загиблих.

«Сьогодні близько 8-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Киселівка Чернігівського району зіткнулися рейсовий мікроавтобус та вантажівка. Наразі відомо про одинадцять загиблих та вісім травмованих людей», – повідомили в поліції.

За даними ДСНС, автобус прямував за маршрутом Чернігів – Сосниця.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники і медики, йдеться в повідомленні.

Про причину ДТП наразі не повідомляють.

У поліції попередили, що на час роботи поліції та аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках.

Поліцейські організували об’їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та у зворотному напрямку. Рух транспорту обіцяють відновити після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.