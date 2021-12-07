МВС повідомило про навчання зі стримування умовних порушників українсько-білоруського кордону

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про силовики на Рівненщині провели навчання зі стримування умовних порушників, які намагались незаконно перетнути українсько-білоруський кордон.

«За легендою навчань, працівники ДПСУ отримали інформацію, що на одній з автомобільних доріг на території Республіки Білорусь, в бік українського кордону, рухаються кілька сотень осіб. Про інформацію одразу доповіли у Міжрегіональний координаційний штаб. Аби протистояти нелегальним мігрантам одразу були залучені групи стримування, перекладачі, переговорники, фахівці повітряного моніторингу, рятувальники та медики», – йдеться в повідомленні на сайті МВС.

Повідомляється, що тактико-спеціальні навчання відбулись в рамках спільної спецоперації «Полісся» під керівництвом Держприкордонслужби. Взяли у ній участь представники відомств МВС та військовослужбовці однієї з частин Нацгвардії.

Україна нині постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.