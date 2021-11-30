У разі прориву мігрантів підкріплення МВС буде на кордоні за пів години – міністр

Міністерство внутрішніх справ у разі прориву мігрантів за 30 хвилин доправить на кордон усі доступні сили та засоби. Про це 30 листопада заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує сторінка МВС у фейсбуці.

Сьогодні у Волинській області відбуваються масштабні навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції «Полісся». За словами Монастирського, такі навчання проводяться у всіх п’яти областях, які межують з Республікою Білорусь (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська).

«У ході навчань ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Декілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30–60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні», – відзначив Монастирський.

Так, у разі прориву мігрантів після отримання інформації від розвідувальних органів відбудеться спрямування сил та засобів на точки, де є імовірність перетину кордону мігрантами. Першими на місце прибудуть прикордонники. Далі приєднаються сили Нацполіції та Нацгвардії, які, твердить міністр, «абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу».

23 листопада на кордоні з Республікою Білорусь розпочалася активна фаза спеціальної прикордонної операції «Полісся», яка координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно із силами Національної гвардії, поліції, Збройними силами України та іншими задіяними резервами з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності.