Правозахисники: мігранти стикаються з серйозними порушеннями на білорусько-польському кордоні

Правозахисна організація Human Rights Watch заявляє, що протистояння на кордоні між Білоруссю і Польщею призводить до «серйозних» порушень прав людини щодо мігрантів і шукачів притулку з боку урядів обох країн.

У звіті, опублікованому 24 листопада, базована в Нью-Йорку організація цитує людей, які перебувають на кордоні і кажуть, що польські прикордонники «відштовхували їх, іноді силою», до Білорусі.

«З білоруського боку, насильство, нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження та примус з боку білоруських прикордонників були звичайним явищем», – йдеться в повідомленні.

«У той час як Білорусь створила цю ситуацію, не враховуючи людські наслідки, Польща несе відповідальність за гострі страждання в прикордонній зоні», – сказала Лідія Галл, старша дослідниця HRW з Європи та Центральної Азії.

«Чоловіків, жінок і дітей протягом кількох днів або тижнів у морозну погоду перекидають туди-сюди через кордон, а вони відчайдушно потребують гуманітарної допомоги, яка блокується з обох сторін», – наголосили правозахисники.

Представники Human Rights Watch їздили до обох країн у жовтні й опитали 19 мігрантів, які розповіли «жахливі історії про те, як вони мандрували лісами, болотами, річками протягом днів і навіть тижнів без їжі й води».

Від початку кризи на кордоні загинули 13 мігрантів.

HRW заявила, що Білорусь і Польща зобов’язані запобігти подальшим смертям, забезпечуючи регулярний гуманітарний доступ до людей, які застрягли в прикордонній зоні.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжували сотнями прибувати до Білорусі, а потім їхали на кордон та робили спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.