Лукашенко: «Цілком можливо», що Білорусь допомагала мігрантам переходити в ЄС

Олександр Лукашенко заявив в інтерв’ю ВВС, що «цілком можливо», що підпорядковані йому сили допомагали мігрантам перебиратися до країн ЄС, але заперечив те, що Мінськ запросив мігрантів, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання кореспондента ВВС про можливу допомогу білоруських силовиків мігрантам, Лукашенко сказав: «Я думаю, що це цілком можливо. Ми – слов’яни. У нас є серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини».

«Можливо, їм хтось допоміг. Я навіть не буду це розглядати», – додав він.

Однак Лукашенко заперечив, що Мінськ спеціально запросив мігрантів, щоб спровокувати прикордонну кризу.

«Я сказав їм, що не збираюся затримувати мігрантів на кордоні, тримати їх на кордоні, і якщо вони будуть їхати далі, я все одно не буду їх спиняти, тому що вони приїжджають не в мою країну, а їдуть у ваші, – передає слова Лукашенко кореспондент. – Ось що я мав на увазі. Але я їх сюди не запрошував. І, чесно кажучи, я не хочу, щоб вони їхали через Білорусь».

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують сотнями прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше на цьому тижні ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.

Мігранти живуть у тимчасових таборах, і очікується, що їхнє становище погіршиться з наближенням зими.