Жбурляли каміння, застосували сльозогінний газ і петарди. Поліція Польщі заявляє про чергову спробу мігрантів прорватися через кордон

Декілька груп мігрантів із країн Близького Сходу напередодні знову спробували прорватися до Євросоюзу через білорусько-польський кордон. Вони жбурляли каміння в бік правоохоронців. Ніхто з поліцейських не постраждав, пошкоджені два поліцейських автомобілі. Про це повідомляє у твітері польська поліція.

Згідно з повідомленням польської прикордонної служби, найбільша група мігрантів складалася з двохсот осіб, решта – з десятків людей.

Стверджується, що вони застосовували петарди та сльозогінний газ. Проте прорватися нікому не вдалося.

Загалом у п’ятницю прикордонники зафіксували 195 спроб перетину кордону за межами пунктів пропуску. Затримали 5 мігрантів без документів та кількох підозрюваних у сприянні незаконному перетину кордону.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують сотнями прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше на цьому тижні ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.

Мігранти живуть у тимчасових таборах, і очікується, що їхнє становище погіршиться з наближенням зими.