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Жбурляли каміння, застосували сльозогінний газ і петарди. Поліція Польщі заявляє про чергову спробу мігрантів прорватися через кордон

Загалом 19 листопада польські прикордонники зафіксували 195 спроб перетину кордону за межами пунктів пропуску

Декілька груп мігрантів із країн Близького Сходу напередодні знову спробували прорватися до Євросоюзу через білорусько-польський кордон. Вони жбурляли каміння в бік правоохоронців. Ніхто з поліцейських не постраждав, пошкоджені два поліцейських автомобілі. Про це повідомляє у твітері польська поліція.

Згідно з повідомленням польської прикордонної служби, найбільша група мігрантів складалася з двохсот осіб, решта – з десятків людей.

Стверджується, що вони застосовували петарди та сльозогінний газ. Проте прорватися нікому не вдалося.

Загалом у п’ятницю прикордонники зафіксували 195 спроб перетину кордону за межами пунктів пропуску. Затримали 5 мігрантів без документів та кількох підозрюваних у сприянні незаконному перетину кордону.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують сотнями прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше на цьому тижні ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.

Мігранти живуть у тимчасових таборах, і очікується, що їхнє становище погіршиться з наближенням зими.

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