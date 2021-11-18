Сотні іракських біженців вивезли спецрейсом на батьківщину з Білорусі

Сотні іракських мігрантів з числа тих, хто раніше прибув до Білорусі з наміром потрапити до ЄС, 18 листопада були зареєстровані на рейс назад на батьківщину. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство закордонних справ Іраку.

Як зазначили у відомстві, мігранти, переважно іракські курди, сіли в літак, що вилітає до Ербіля – столиці іракського Курдистану. Пізніше той же лайнер попрямує з Ербіля до Багдада.

За інформацією опозиційного білоруського сайту «Хартія 97», 18 листопада евакуаційним рейсом до Іраку було репатрійовано 430 мігрантів. Також співробітники консульства продовжують оформлення ще 50 людей. Дані наводяться з посиланням на офіційного представника іракського МЗС Ахмеда аль-Саххафа.

Іракці складають значну частину з приблизно 4 тисяч мігрантів, які залишаються в таборах біженців уздовж західного кордону Білорусі. Ці люди намагаються потрапити на територію Литви, Латвії та Польщі. Ситуація різко загострилася 8 листопада. З початку минулого тижня мігранти, знищуючи загородження, зробили кілька спроб штурму.