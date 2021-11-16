Поліція Польщі повідомила, що 7 правоохоронців постраждали під час штурму мігрантами кордону

Семеро польських поліцейських постраждали 16 листопада під час штурму мігрантами білорусько-польського кордону у пункті пропуску «Брузги», повідомила польська поліція.

Згідно з повідомленням, біля КПП «Брузги – Кузьниця» відбулися спроби мігрантів прорватися до Польщі через колючий дріт. Вони кидали каміння та пляшки у польських силовиків. У відповідь ті застосували сльозогінний газ, а потім водомети.

Повідомляється, що двох постраждалих поліцейських – чоловіка та жінку – госпіталізували з травмами голови, у ще п’ятьох – поранення рук та ніг. Усі травми були завдані предметами, які невідомі кидали у ланцюг польських силовиків, повідомила поліція.

Білоруська сторона також раніше повідомляла про те, що внаслідок застосування Польщею водометів та сльозогінного газу постраждали деякі мігранти та журналісти. За даними МОЗ Білорусі, п’ятеро людей звернулися за медичною допомогою.

Напередодні до КПП «Брузги – Кузьниця» прийшли понад дві тисячі мігрантів, які оточили пост та вимагали пропустити їх на територію ЄС. Здебільшого там зібралися курди, громадяни Іраку, які перебувають на кордоні вже тиждень.

Польща стягнула на кордон війська та добровольчі підрозділи і не дає їм перетнути кордон. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей незабаром були затримані.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують масово прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.