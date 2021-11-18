Польща заявляє про чергову спробу прориву кордону і затримання близько 100 мігрантів

Міністерство національної оборони повідомило 18 листопада, що в ніч із середи на четвер зафіксована нова спроба незаконного перетину кордону в Дубичах Черковних на Підляшші, «інспірована білорусами». Групу з приблизно 100 мігрантів затримали польські служби, інформує Польське радіо.

«Спершу білоруські служби провели розвідку. Найімовірніше, вони пошкодили паркан. Потім білоруси змусили мігрантів кидати каміння в польських солдатів, щоб відвернути їхню увагу. Спроба перетнути кордон відбулася за кілька сотень метрів далі», – ідеться в твітері Міністерства національної оборони.

На нічному відео, опублікованому в соцмережах, видно велику групу людей із рюкзаками, за якими спостерігають польські правоохоронні органи.

Раніше в польській прикордонній службі повідомляли, що за останню добу була 501 спроба нелегального проникнення з Білорусі до Польщі. Щодо 31 іноземця ухвалене рішення про виїзд з території Польщі.

Брюссель звинуватив Мінськ у тому, що він заманив мігрантів до Білорусі, а потім підштовхнув їх до кордону з членами ЄС – Польщею, Латвією та Литвою у спробі дестабілізувати блок.

Раніше на цьому тижні ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.

Мігранти живуть у тимчасових таборах, і очікується, що їхнє становище погіршиться з наближенням зими.