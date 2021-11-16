На польсько-білоруському кордоні – сутички між мігрантами і силовиками

Мігранти біля КПП «Брузги – Кузьниця» на білорусько-польському кордоні 16 листопада продовжили спроби прорватися до Польщі через колючий дріт. Вони спробували зламати паркан і кидали каміння та пляшки у польських силовиків.

Група мігрантів, у руках яких були ціпки, спробувала зламати ділянку огорожі на польському кордоні. У відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ, а потім водомети.

За даними польської поліції, один поліцейський був поранений, йому в голову влучив камінь, кинутий мігрантами. Правоохоронця шпиталізували.

Міністерство оборони Польщі повідомляє, що з боку мігрантів у бік польських прикордонників і силовиків летять світлошумові гранати.

Напередодні до КПП прийшли, за даними польської сторони близько 3,5 тисяч мігрантів. Вони оточили пост і вимагали пропустити їх на територію ЄС.

Переважно там зібралися курди, громадяни Іраку, які перебувають на кордоні вже тиждень. Польща стягнула на кордон війська і добровольчі підрозділи і не дає їм перетнути кордон. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей незабаром затримали.

У прикордонній службі Польщі очікують «насильницького переходу кордону». За даними білоруської служби Радіо Свобода, до КПП мігранти йшли у супроводі білоруських силовиків зі зброєю у руках. Прикордонники Білорусі також почали знімати дротяну огорожу на КПП з білоруського боку.

КПП «Брузги – Кузьниця» призначений тільки для автотранспорту, не для пішого перетину кордону. Минулого тижня Польща закрила рух через КПП, коли на кордоні з’явилися групи мігрантів. Польща перекинула до КПП військові підрозділи і пригнала на кордон водомет, з повітря територію патрулює вертоліт.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією розпочалася влітку 2021 року. Незважаючи на вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану в прикордонних районах – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують сотнями прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва.

Володимир Путін звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.