Близько двох тисяч мігрантів намагаються перейти кордон Білорусі з Польщею через автомобільний КПП

Опівдні 15 листопада близько двох тисяч мігрантів натовпом підійшли до прикордонного контрольно-пропускного пункту Брузги – Кузніца на білорусько-польському кордоні. Наразі натовп оточив КПП і вимагає пропустити їх на територію Євросоюзу, передає білоруська служба Радіо Свобода з кордону.

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з КПП.

Мігранти, переважно курди, громадяни Іраку, перебувають на кордоні вже тиждень: вони розбили кілька таборів у лісі у прикордонній смузі та намагалися перейти кордон поза КПП. Однак Польща стягнула на кордон війська та добровольчі підрозділи і не дає цього зробити. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей невдовзі були затримані.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що до КПП мігранти йшли у супроводі білоруських силовиків зі зброєю в руках.

Наразі, за даними Білоруського прикордонного комітету, на прикордонному пункті Брузги зібралося 2100 мігрантів.

«Уранці у понеділок, 15 листопада, біженці, сподіваючись на позитивний результат ситуації, зібрали теплі речі, намети та спальні мішки. До полудня вони зібралися у велику колону та рушили у бік блокпосту Брузги», - заявили білоруські прикордонники. Вони наголошують, що «на чолі колони жінки з маленькими дітьми», а люди «наголошують на своїх виключно мирних намірах».

Білоруська влада також поширила через державні засоби інформації фото, на якому на передньому плані на КПП перебувають саме жінки та діти. Міноборони Польщі назвало це використанням «людей як інструменту».

Білоруська служба Радіо Свобода також повідомила, що білоруські прикордонники почали знімати дротяну огорожу на КПП з білоруського боку, що, ймовірно, було зроблено для того, щоб ще більше мігрантів могло наблизитися до польського паркану.

КПП Брузги – Кузніца призначений тільки для автотранспорту, а не для пішого перетину кордону. Минулого тижня Польща закрила рух через КПП, коли на кордоні зʼявилися групи мігрантів. Польща перекинула до КПП військові підрозділи та пригнала на кордон водомет, з повітря територію патрулює вертоліт.