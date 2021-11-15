Блінкен: дії Лукашенка мають на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау висловив думку, що дії режиму Олександра Лукашенка, спрямовані на розпалювання міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі, також мають на меті відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

У поширеному Держдепартаментом повідомленні про розмову сказано, що Блінкен висловив від імені США підтримку Польщі, яка зіткнулася з «цинічною експлуатацією режимом Лукашенка вразливих мігрантів». За словами держсекретаря, дії Мінська загрожують безпеці у регіоні та ведуть до поглиблення суперечностей. Керівники зовнішньополітичних відомств також закликали режим Лукашенка потурбуватися про причини запроваджених Заходом проти нього санкцій, а саме порушення прав і свобод у Білорусі.

Також Блінкен висловив підтримку зусиллям Польщі щодо надання допомоги Україні. Як сказано у повідомленні, США, Польща та їхні союзники єдині у тому, що Москва має «заплатити високу ціну» за її агресивні дії проти України.

Кілька місяців тому мігранти почали прибувати до польського кордону через територію Білорусі. Йдеться про тисячі вихідців із Близького Сходу, а також із Південної Азії та Африки. Вони намагаються потрапити до Польщі та в інші сусідні країни ЄС – Литву та Латвію. Мета більшості з них – Німеччина, де вони мають намір просити притулку. Польща не пускає цих людей через кордон, на якому було розміщено військовослужбовців.

Останніми днями ситуація загострилася, безпосередньо біля кордону виник великий табір мігрантів, у якому перебуває кілька тисяч людей. Деякі з них намагаються прорватися до Польщі силоміць.

Білорусь є союзником Росії. Нещодавно лідери країн схвалили спільну військову доктрину.

Упродовж останніх тижнів усе частіше зʼявляються повідомлення про переміщення російських військових та техніки ближче до кордонів з Україною. Країни Заходу висловлюють занепокоєння у звʼязку з цим, заявляючи про загрозу воєнної агресії Росії. Москва такі плани заперечує.