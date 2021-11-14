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На кордоні з Білоруссю можуть запровадити надзвичайний стан – МВС

Мігранти із Іраку та Сирії на території Білорусі під кордоном із Польщею. 10 листопада 2021 року

У разі необхідності у прикордонних з Білоруссю областях можуть запровадити надзвичайний стан і зводити тимчасові споруди, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«РНБО пропрацювала різні сценарії дій, навіть ті, які передбачають введення надзвичайного стану в окремих областях у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю», –сказав очільник МВС на брифінгу за результатами спеціальної наради РНБО у Луцьку.

Денис Монастирський
Денис Монастирський

Також Денис Монастирський повідомив, що у разі необхідності «швидкої відповіді на масову присутність мігрантів», на певних ділянках кордону будуть зводитися тимчасові споруди, укріплення.

Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео
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Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео

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Разом з тим, за словами міністра, до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі Сходу та Півдня.

«Вони залишаються на місцях і далі захищати Україну», – запевнив Монастирський.

За словами міністра, Монастирського «стратегічна мета на наступні два роки» – укріпити державний кордон з Білоруссю. У бюджеті на наступний рік будуть передбачені кошти на це, пообіцяв міністр.

14 листопада у Луцьку відбулася нарада РНБО щодо «додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону»,. Участь у нараді взяли, окрім міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, в.о. голови ДСНС Сергій Крук, керівник Національної поліції Ігор Клименко та командувач Нацгвардії Микола Балан.

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