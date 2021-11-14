«ЗСУ готові дати відсіч, у нас немає страху» – міністр оборони Резніков

«Збройні Сили готові дати відсіч, ми абсолютно усе фіксуємо, у нас немає страху, чітко усе розуміємо», – сказав міністр оборони України Олексій Резніков, підсумовуючи поїздку разом із головнокомандувачем Збройних Сил України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним до військових частин, дислокованих у східних та південних областях України.

«Триває російсько-українська війна на Сході. Це спостерігають наші військові, розвідка фіксує переміщення. Чітко розуміємо, що відбувається. Ми вдячні нашим західним партнерам, які теж почали це фіксувати, привертати увагу до того, що відбувається. Збройні Сили готові дати відсіч, у нас немає страху», – прокоментував Олексій Резніков готовність ЗСУ і активність регулярних військ Росії поблизу кордонів із Україною.

«Ми разом робитимемо все, щоб Україна була вільною та незалежною. Ми вийдемо на наші кордони, визнані міжнародною спільнотою, і в Криму, і на Донбасі», –цитує Резнікова пресслужба міноборони.

«Ми проїхали повністю всю лінію, яку я раніше називав контактною лінією, лінією дотику, у військовому розумінні – лінія розмежування або вогневого контакту. Усі підрозділи в бойовому стані. Спілкувався із командирами бригад, інших підрозділів, мав честь безпосередньо бути у ВОПі в Золотому-4, бачив позиції ворога з відстані ста метрів. Бойовий дух присутній, обороноздатність – на високому рівні. Однак, звісно, є речі, якими варто опікуватись, щоб допомогти нашим воїнам», – розповів міністр оборони про чотириденну поїздку.

На Донбасі, за словами міністра Резнікова, проти України «воюють 1-й та 2-й армійський корпуси, які входять повністю в систему Збройних Сил Російської Федерації. Безпосередньо на тимчасово окупованих територіях присутні мінімум дві тисячі російських кадрових офіцерів. Те, що вони використовують найманців з різних боків, якраз говорить про гібридний характер війни. За нашою інформацією, навіть залучають кримінальних злочинців, яких випускають із тюрми, яким немає що втрачати, озброюють їх. Час покаже, що правда за нами і ми переможемо, я у цьому переконаний», – сказав міністр оборони України.

Напередодні Резніков під час візиту 13 листопада до Бердянська Запорізької області заявив, що будуть відповідні доручення, щоб прискорити будівництво там нової бази Військово-морських сил ЗСУ на Азовському морі. До цього він зазначав, що Україна планує продовжити купувати розвідувально-ударні безпілотні комплекси «Байрактар» у Туреччині наступного року.

Прокоментував міністр оборони України, як повідомляє пресслужба відомства, і ситуацію на кордоні білорусько-польському кордоні.

«Ситуація на кордоні між Білорусією та Польщею, а також на кордоні між Білорусією та Україною, а перед тим на кордоні між Білорусією та Литвою є проявом гібридної війни. Білоруси не є винними, усе насправді

інспіровано політикою Кремля. Усім варто бути готовими

та пильними», – сказав Резніков.