Чисельність Збройних сил України скорочуватись не буде – Міноборони

До нового навчального року протягом жовтня-листопада у Збройних силах України здійснюється переміщення на посади, резерв для просування по службі, а також призначення і переміщення військовослужбовців «в умовах особливого періоду». Цей процес не передбачає скорочення чисельності ЗСУ, повідомила у середу пресслужба Міністерства оборони, спростовуючи, як вказали у відомстві, окремі повідомлення у соцмережах.

«На окремих посадах військовослужбовців, зокрема і офіцерського складу, перебувають цивільні працівники на умовах строкового трудового договору. Строк дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщують вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця. Зазначене управлінське рішення ухвалене керівництвом ЗСУ з метою упорядкування роботи з комплектування бойових військових частин і підрозділів молодшими офіцерами, надання переваги особам цієї категорії щодо проходження військової служби», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що прийняття із запасу громадян на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу відновлять після «виконання заходів» розпорядження із комплектування ЗСУ офіцерами, яке доручив виконати головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Згідно зі змінами до закону «Про чисельність Збройних сил України», передбачено збільшення з 2022 року кількості військовослужбовців ЗСУ на 11 тисяч осіб.

В Україні триває осінній призов громадян до лав Збройних сил України, він завершиться наприкінці грудня.