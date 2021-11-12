ЄС та Сполучені Штати застерігають Росію від ескалації агресії проти Україну

Сполучені Штати та Європейський Союз висловили стурбованість повідомленнями про військові переміщення Росії біля кордону з Україною та попередили Москву, що будь-які агресивні дії будуть вважатися «серйозною помилкою».

Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 листопада, спілкуючись із журналістами, підтвердив стурбованість Вашингтона «нерегулярними переміщеннями» російських сил і застеріг Москву від вторгнення.

«Було б серйозною помилкою для Росії повторити те, що вона зробила в 2014 році», – сказав держсекретар США.

Таким чином він повторив застереження, зроблене на початку тижня під час зустрічі у Вашингтоні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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У Брюсселі речник із закордонних справ Європейського Союзу Пітер Стано заявив журналістам, що блок стурбований військовими діями Росії поблизу кордону України.

«Ми продовжуємо стежити за ситуацією, і інформація, яку ми зібрали наразі, викликає тривогу», – сказав Стано.

За його словами, блок із 27 країн спостерігає за ситуацією з партнерами, в тому числі Сполученими Штатами та Великою Британією, і «відкритий для того, щоб розглянути подальші кроки, якщо це необхідно».

Свою позицію також озвучили міністерка оборони Франції та міністр закордонних справ Флоренс Парлі та Жан-Ів Ле Дріан під час зустрічі з очільникам Міноборони та МЗС Росії Сергієм Шойгу та Сергієм Лавровим.

Згідно з заявою французьких урядовців, вони нагадали російським колегам про зобов’язання Москви щодо «прозорості військових дій» біля кордонів з Україною.

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Росія наполегливо заперечує, що має будь-які агресивні наміри, а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва «нікому не становить загрози», але їй необхідно забезпечити свою безпеку у відповідь на нібито «провокаційні дії» НАТО.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив 12 листопада, що Росія зібрала близько 2 100 військовослужбовців на підконтрольних російським гібридним силам територіях, додавши, що російські військові займають усі командні посади в незаконних зройних угрупованнях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».