Донбасс. Главное за день: СБУ опубликовала показания экс-начальника тюрьмы в Донецке, пенсионеров в Мариуполе мотивируют вакцинироваться

Коротко о главных событиях 12 ноября, которые важны для украинского востока

В Макеевской колонии скончался пленный Руслан Макарец

Об этом сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева. По ее словам, причина смерти пока неизвестна. Напомним, группиовка «ДНР» в 2019 году приговорила Руслана Макарца к 13 годам тюрьмы за «шпионаж» в пользу украинских спецслужб.

СБУ опубликовала часть показаний бывшего начальника тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского

Он рассказал, что руководил тюрьмой до июля 2015 года. Его роль состояла в том, чтобы заставлять людей давать показания. По словам Куликовского, при каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ России. Он также подтвердил, что к тем задержанным, «которые не шли на сотрудничество», применяли пытки. Напомним, 9 ноября Дениса Куликовского задержали в Киеве. Приморский суд Мариуполя арестовал его на 60 суток без права внесения залога. Его обвиняют в торговле людьми, создании террористической группы, нарушениии законов и обычаев войны. Подробнее – здесь.

Ситуация на фронте

Тринадцать раз российские гибридные формирования нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 11 ноября. Один украинский военный был ранен. Об этом сообщает штаб ООС. Обстрелы фиксировали в районах: Марьинки, Новозвановки, Зайцево, Троицкого, Гнутого, Луганского, Широкино, Крымского. Сегодня – 2 нарушения в районе Зайцево и Попасной. Двое украинских военных погибли. Группировки «ДНР» и «ЛНР» сообщают об обстрелах поселка шахты «Трудовская» в Донецке, Озеряновки, Доломитного, Широкой Балки, Луганского, Калиново и Сокольников со стороны ВСУ.

Более 2 тысяч кадровых военных РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО – ВСУ

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его словам, кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности. Общая же численность первого и второго корпусов Южного военного округа РФ, которые ведут боевые действия против украинских военных на Донбассе, составляет 35,5 тысяч человек. Эта военная группировка постоянно поддерживается Россией.

COVID-19 в регионе

24 058 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1348 человек заболели ковидом, 66 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 436 человек заболели, 11 – умерли. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемых «минздравов Л/ДНР» за сутки – 101 человек заболели, 19 умерли от осложнений ковид. В ОРДО – 897 заболевших и 77 умерших.

Пенсионеры в Мариуполе с 15 ноября смогут бесплатно пользоваться транспортом только при наличии сертификата вакцинации

Об этом сообщил заместитель городского головы Аркадий Мешков. По его словам, если ситуация с заболеваемостью в городе останется напряженной, то комиссия рассмотрит вопрос об ограничении проезда для всех невакцинированных пассажиров.

В школах Славянска с 16 ноября возобновляются очные занятия для учеников 1-4 классов

Также разрешены индивидуальные занятия в школах искусств и спортшколах. Об этом сообщил глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, это стало возможным благодаря тому, что в городе «наметился небольшой, но стабильный спад заболеваемости по ковиду». Напомним, Донецкая область с 18 октября в «красной» зоне карантина.

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