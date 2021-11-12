Доба на фронті: двоє військових загинули внаслідок підриву на міні – штаб

Двоє українських військових загинули через підрив на невідомому пристрої 12 листопада, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів», – йдеться в зведенні.

Крім того, протягом доби в штабі зафіксували два порушення режиму тиші російськими гібридними силами.

Обстріли фіксували біля Зайцевого та Попасної. За даними командування ООС, бойовики застосовували гранатомети різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли», – повідомляє штаб.

Незаконні збройні угруповання заявили про обстріли окупованих територій з боку Збройних сил України. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.