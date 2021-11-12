Путиловка: как выглядит самый опасный район Донецка

Путиловка – крайний северо-западный район Донецка, примыкающий к разрушенному донецкому аэропорту и поселку Спартак, который держит украинская армия. Менно с Путиловки российские гибридные войска заходили на Донецкий аэропорт, а на краю ее стоит знаменитая 9-этажка, откуда они вели огонь в присутствии там гражданских жителей (больше рассказываем о ней здесь). За более чем семь лет войны тут почти никогда не было тихо, и многие дончане просто покинули когда-то процветающий район.

Назван он так был в честь постройки тут в 1916-м году филиала огромного оборонного завода в Санкт-Петербурге, который назвали Путиловским по имени его основателя, предпринимателя Николая Путилова. В разгар Первой мировой императору Николаю II понадобился еще один военный завод, и «Русское общество» купило участок у властей Юзовки. В 1990-х завод стал называться «Точмаш», кроме «военки» делал запчасти и для гражданских отраслей, но постепенно приходил в запустение. Нынешняя война его добила, и теперь на заводе группировка «ДНР» хранит и ремонтирует бронемашины.

Путиловка была присоединена к городу в 1926-м году, вместе с аналогичными - Веткой, Григорьевкой, Бутовкой и Рыковкой. Именно тогда Юзовка превратилась в крупный по тем временам город с населением более 170 тысяч людей.

До войны поселок считался одним из элитных благодаря близости к аэропорту, центру (всего 15 минут езды), ухоженному Киевскому проспекту - «северным воротам» города - и уникального леса со ставками, который местные называли «Путиловская роща». Сейчас тут, как и в начале войны, опасно, и ближе к вечеру слышны совсем близкие разрывы снарядов. Горожане из остальных частей Донецка бывать тут опасаются.

Житель Донецка прошелся по Путиловке, чтобы вы увидели все своими глазами.

Детская площадка, построенная в 1970-х, в разгар увлечения всего Советского союза космосом, на соответствующие мотивы. Территорию облагородили возле Дворца культуры имени Калинина (позже это здание стало Донецкой торгово-промышленной палатой) и даже построили самое высокое в Донецке колесо обозрения. Дончане вспоминают, что этот парк конкурировал с Парком Щербакова в центре города. С началом 90-х, когда «Точмаш», владевший парком, стал работать с пробуксовками, аттракционы перестали чинить, ДК разворовали, а колесо обозрения разобрали.

Вся зелень, что вы видите вокруг заброшенных аттракционов, – не типичная для степного Донецка лесопосадка, а естественный лес. А точнее – остатки древнего обширного леса, который тянулся от вершины Донецкого кряжа к его отрогам. Перед захватом Донецка российскими гибридными силами ботаники даже подсчитали, что в Путиловском лесу – который местные после благоустройства в 1970-х начали называть парком и рощей – около двухсот деревьев возрастом в 130-180 лет. Таким образом, лес этот существовал еще до приезда Юза в 1869-м году на местные украинские слободы. Само собой, тут до войны обожали отдыхать дончане, приезжая на шашлыки, рыбалку или просто прогулку. На берегу одного из двух Путиловских ставков незадолго до 2014-го года даже построили кафе «Лизонька» (посмотрите, как оно выглядело до войны) – теперь заброшенное:

Муравьи готовятся к зиме, утепляя свое жилище. Такой размер муравейника – еще один признак того, что вокруг нас лес, а не парк или роща. Ботаники утверждают, что если муравьи остаются в лесу – это означает, что он жив.

Жилые дома Путиловского микрорайона начинаются совсем рядом с лесом. Как видите, район серьезно пострадал от обстрелов, из-за чего люди переехали в остальные районы Донецка, в Россию или свободную Украину. Сейчас Путиловка – один из самых разрушенных, безлюдных и опасных районов города. Тем не менее, после совсем уж невыносимых для гражданских 2014-2015-х годов тут стало более тихо, и многие вернулись домой – об этом свидетельствуют свежие стеклопакеты.

117-я школа – совсем новая, построенная в конце 90-х. После того, как район обезлюдел, стала фактически ненужной и не работает. В ней только поменяли окна взамен выбитых во время обстрелов, чтобы здание не так быстро разрушалось. Но это не работает – помещения не отапливаются, стены сыреют и знаковое для нескольких поколений путиловцев здание рушится на глазах.

Путиловский район – стратегически важный для российских гибридных сил. Кроме завода «Точмаш», где они ремонтируют и хранят военную технику, они соорудили тут самодельную дорогу для подвоза техники на фронт – в обход подорванного Путиловского моста. Посмотрите наши эксклюзивные фотографии.