Нове відео, як російські гібридні сили наводять «Гради» з «будинку з бабусею»

«По новой вышке кто-нибудь попадет сегодня или нет?!» Це переговори «Гіві», «Мотороли» та очолюваних ними солдатів у дні останніх боїв за Донецький аеропорт. На новому відео, яке виклили у соцмережі фанати російської агресії на Донбасі, все звичне у ті дні – вибухи, дим, здригання землі... Якби не одна деталь: бойовики показали, як корегують артилерійський вогонь по українських танках з того самого «будинку з бабусею». Пригадуєте? Російський журналіст на поверсі висотки запитує у бабусі коронне «Здравствуйте, жить здесь не боитесь?» – а потім пояснює глядачам «России 1», що треба тікати, бо прилетить «ответка». Радіо Донбас.Реалії пояснює, які події там відувалися.

У Vkontakte розмістили відео інформаційної агенції News Front (зможете відкрити лише з vpn). На ньому – один з епізодів боїв за ДАП, коли українські військові намагаються прорвати оточення, у якому знаходяться захисники аеропорту.

Судячи з усього, події на відео відбуваються після 13 січня 2015 року. Адже з радіопереговорів чутно, як викликають вогонь по диспетчерській вежі аеропорту, яка на той момент була підконтрольна ЗСУ. Пізніше у переговорах звучить: «спрятались за пеньком» (так називали залишки вежі). Пізніше один з бойовиків ще раз згадує залишки вежі. 13 січня диспетчерська вежа була зруйнована.

Діями російських гібридних підрозділів командують Михайло Толстих (позивний «Гіві») та Арсен Павлов (позивний «Моторола»). Пізніше обидва загинули.

«Гіві» віддає наказ вести вогонь артилерії. Судячи з аудіо, йдеться про самохідні 2С9 «Нона» та БМ-21 «Град».

В певний момент у переговорах ідеться про наступ українських військових на церкву. Це Донський Свято-Іверський жіночий монастир неподалік аеропорту. У ньому тримало позиції формування «ДНР», члени угруповання відкрито показували це у своїх репортажах про війну. Згодом зруйнований монастир російські федеральні канали демонстрували у своїх матеріалах, кажучи вже, що Україна знищила святиню.

Отже, що відбувається далі на відео: починаться залп «Градів», і бойовики ховаються вглиб будівлі, аби не потрапити під ураження. У цей момент видно, що навколо – житловий район Донецька з приватним сектором.

Радіо Донбас.Реалії вже показувало, які наслідки бої мали для цього району:

Сама будівля, з якої ведеться координація обстрілів, – відома. Це сумнозвісний 9-поверховий житловий будинок на вулиці Злітній. Висотна будівля домінує над місцевістю, яка має переважно 1-2-поверхову забудову. Ось на цьому відео від 15 січня 2015 року будинок використовуюється як база для штурму ДАП, за ним розташований бункт збору поранених, а поруч – позиція міномета.

Весь час боїв висотний будинок знаходився на території, підконтрольній угрупованню «ДНР», і використовувався як спостережний пункт та позиція для обстрілів з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Відомим його зробив сюжет «России 1». У ньому російські журналісти супроводжують бойовиків з АГС, які після обстрілу позицій ЗСУ тікають з дому, побоюючись вогню у відповідь. У процесі журналіст зустрічає в будинку бабусю, яка відчинає свої двері ключем, та питає: «Жити тут не боїтеся?»

Ось фотографія цього будинку восени 2020 року. Знімок зроблений з боку вулиці Стратонавтів, «з тилової» сторони будинку.

Чергове відео демонструє, що цей та інші цивільні об'єкти, у тому числі житлові будинки, під час боїі використовувалися як воєнні позиції.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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