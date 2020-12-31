Грудень 2014 року в обороні Донецького аеропорту: хронологія, спогади, фотографії

Радіо Свобода склало хронологію оборони Донецького аеропорту в грудні 2014 року з інформаційних повідомлень тодішнього штабу АТО та розповідей учасників подій. Перед початком грудня масовані обстріли гібридних російських сил фактично зруйнували старий термінал. Безперервний бій тривав дві доби – 29 і 30 листопада. Що було далі?

1 грудня 2014 року

З'явилися повідомлення, що українські бійці підірвали старий термінал і відійшли. У штабі АТО це заперечили і повідомили про «запеклі бої».

Вранці у район Донецького аеропорту (ДАПу) виїхали керівники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) (група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін. Центр почав роботу 26 вересня 2014 року – ред.). Як повідомили у пресцентрі АТО, Україну представляв генерал-лейтенант Володимир Аскаров, Росію – генерал-лейтенант Олександр Лєнцов.

Мета поїздки – припинення штурму ДАПу.

За даними Спільного центру, станом на 13:00 зафіксовано 11 випадків обстрілу Донецького аеропорту.

Ось що написала у цей день – волонтерка і керівниця бригади швидкого реагування «Вітерець», Народний Герой України Галина Алмазова:

«Найважчі 5 днів чергування під аеропортом. Загиблі… Земля їм пухом! Поранені, вже втратила їм рахунок... Нічні виїзди і заїзди назад на передову під безперервними обстрілами. Хто «в темі» – той зрозуміє, ЩО це означає: надможлива швидкість по засніжених дорогах, вимкнені фари, стогони поранених, благання, щоб довезти їх живими, а нам повернутися назад. Дрімання під звук працюючої рації… Щоразу здригаєшся від слова «медики». Геннадію М'ясоєдов, СПАСИБІ за витримку і професіоналізм! Ти – герой! 95-ка, «кіборги» і «ведмежата», пишаюся, що була всі ці дні поруч з вами! З поверненням, рідні!​».

Але штурм Донецького аеропорту не припинився.

Із перехоплених переговорів супротивника стало відомо, що проти українських оборонців ДАПу були задіяні російські спецпризначенці. 27 із них загинули, написав тодішній радник п’ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.

Оборонці ДАПу стримали атаку, а супротивник поніс втрати і відійшов.

2 грудня 2014 року

«В районі Донецького аеропорту ніч минула без обстрілів», – за інформацією Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Однак увечері 2 грудня пресцентр АТО поінформував про відновлення атак бойовиків на Донецький аеропорт.

Про продовження протистояння повідомляли й інформаційні ресурси бойовиків.

3 грудня 2014 року

Дмитро Тимчук (19 червня 2019 року на той час вже народний депутат Тимчук загине від вогнепального поранення у голову. Слідство розглядало дві версії: необережне поводження зі зброєю і самогубство. 12 грудня 2019 року справу закрили у зв'язку «з відсутностю кримінального правопорушення»​) із «Інформаційного спротиву» (ІС) (неурядовий проєкт, створений у 2014 році для протидії інформаційним загрозам для України – ред.) заявив, що підрозділи бойовиків, що штурмували ДАП, були відведені для відновлення боєздатності. У ході переговорів українських військових «із бойовиками та росіянами було досягнуто домовленостей про взаємну евакуацію убитих і поранених». Однак північніше цієї ділянки обстріли із застосуванням артилерії продовжувались. За даними групи ІС, «серед терористів», які загинули в боях за аеропорт 1 грудня, було ідентифіковано «в.о. начальника штабу однієї з бригад спеціального призначення ЗС Росії».

4 грудня 2014 року

Бойовики 8 разів атакували Донецький аеропорт.

Генштаб України перехопив доповіді командирів російських військових підрозділів, які свідчать про великі втрати регулярних військ РФ в боях за Донецький аеропорт.

Про це 4 грудня повідомив виконувач обов'язків начальника управління роботи з особовим складом ЗСУ Олександр Розмазнін.

«Загальні втрати станом на 2 грудня 2014 року частин, задіяних в боєзіткненнях... «200-х» – 299 осіб, «300» – 190, з них 96 – важко поранені, ТМН (теперішнє місцезнаходження невідоме) – 171», – процитував Розмазнін частину перехопленої доповіді.

За його словами, у боях брали участь: 16-та бригада спецназу ГРУ ГШ РФ, 200-та бригада особливого призначення Південного військового округу (Ростов), механізований батальйон і танкова рота 4-ї окремої гвардійської Контімировської танкової бригади, батальйон 22-й окремої бригади ГРУ ГШ РФ, штурмова рота 106-ї гвардійської дивізії ВДВ.

5 грудня 2014 року

На ранок 5 грудня українські військові були змушені покинути старий термінал, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко: «Рашисти забрали своїх» «двохсотих» «і пішли брати реванш. «Кіборгам» довелося піти зі старого терміналу… Вранці туди все ж повернулися «найвідчайдушніші»… А спостерігачів як корова язиком злизала, зате журналістам стало легше проїхати на передову. Кажуть, «режим тиші» можливий тільки тоді, коли на «Гради» і «Урагани» глушники надінуть».

5 грудня російські гібридні сили намагалися здійснити лобову атаку, однак оборонці нового терміналу відбили її. Нападники понесли втрати.

Тоді у Донецькому аеропорту першу свою ротацію був Володимир Небір із позивним «Доктор Хаос».

Він, зокрема, згадує таке:

«Хлопці повідморожували собі ноги, тому що в аеропорту – кругова оборона, воюєш на одному місці. Особливо коли спостерігали – дуже замерзали, тому що не було куди дітися від цього холоду – ні вогонь розвести, ні буржуйку не розтопити, бо здаси свої позиції».

Більше читайте: «Це було пекло». Володимир Небір про те, як вижив сам і рятував інших у Донецькому аеропорту

6-7 грудня 2014 року

У Донецькому аеропорту бойовики 8 разів обстрілювали з артилерії, гранатометів, мінометів, стрілецької зброї та проводили атаки на позиції українських військових. Напади були відбиті із застосуванням вогневої підтримки, повідомили у штабі АТО.

До Дня Збройних сил України 6 грудня українські підрозділи на передовій отримали майже 100 одиниць військової техніки: танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

8 грудня 2014 року

РНБО повідомила, що в Донецькому аеропорту обстрілами зруйновано обидва термінали. Проте українські бійці, при підтримці артилерії, продовжують тримати оборону аеропорту та успішно відбивають атаки бойовиків.

«У Донецькому аеропорту зруйновано і старий, і новий термінали. При цьому є можливість тримати оборону й відбивати атаки ворога, і наші військові з великим успіхом це роблять», – повідомив (тодішній) спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, українських оборонців ДАПу регулярно обстрілюють та атакують. В атаках «бере участь спецназ Збройних сил Росії, ФСБ РФ, ГРУ РФ, а також найманці з усієї Росії».

10-11 грудня 2014 року

Під час так званого «перемир'я» гібридні російські сили 4 рази обстріляли захисників Донецького аеропорту.

Того ж дня під контролем міжнародних спостерігачів від наглядової місії ОБСЄ проведена заміна особового складу, ротацію вдалося провести без жодного пострілу та втрат серед військовослужбовців.

12 грудня 2014 року

Українські військові розбирали завали на території старого терміналу, де лежать тіла двох українських «кіборгів», які загинули в боях минулого тижня. Того ж дня бойовики обстрілювали «кіборгів» із гранатометів та РПГ, також діяв снайпер – відкрив вогонь з території монастиря.

13-14 грудня 2014 року

Протягом 13 грудня проросійські гібридні сили обстріляли позиції українських військових, використовуючи стрілецьку зброю, протитанкові ракетні установки та «Гради».

15 грудня 2014 року

Під час доставки конвоєм необхідних речей для захисників аеропорту бойовики відкрили вогонь по колоні, напад було відбито, повідомив пресцентр АТО.

Сергій Назаров на початку грудня їздив у ДАП на МТЛБ (броньований всюдихід-тягач, пристосований для перевезення бійців і вантажів – ред.).

Більше читайте тут: «Кіборг» Сергій Назаров про оборону вежі ДАПу

16 грудня 2014 року

Начальник Генштабу генерал армії Віктор Муженко пояснив на брифінгу 16 грудня 2014 року, чому ротація українських оборонців Донецького аеропорту відбувається через блокпост угруповання «ДНР». За його словами, це відбувається під егідою ОБСЄ і українські військові озброєні.

«Це один із елементів припинення режиму тиші, режиму припинення вогню. Я вважаю, що немає потреби ризикувати особовим складом і йти на прорив, коли ми домовилися про перемир'я (у вересні 2014 року у Мінську підписали меморандум про припинення вогню і встановлення 30-кілометрової зони безпеки біля лінії розмежування; проросійські гібридні сили перемир'я весь час порушували або використовували його для укріплення своїх позицій – ред.). Це дозволяє нам вже шосту добу бути без втрат», – сказав генерал Муженко.

Одну із таких «безкровних» ротацій Військове телебачення України відзняло на початку січня 2014 року:

З іншого боку, ротації через блокпости противника погано вплинули на моральний стан певної частини оборонців ДАПу, багато хто висловлював нерозуміння і обурення. Були такі, які відмовлялися і заїжджали у термінал під обстрілами. Російська пропаганда використала ці обставини, щоб спробувати підірвати авторитет п’ятого президента Петра Порошенка і начальника Генштабу Муженка.

17 грудня 2014 року

17 грудня до терміналу Донецького аеропорту у складі 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної десантної бригади заїхав фельдшер Ігор Зінич.

Зінич відбуде з власної волі чотири ротації у ДАПі, рятуючи життя пораненим. За свідченням «кіборгів», лише за період з 16 до 19 січня Ігор зміг врятувати майже 70 бійців.

Загинув Ігор Зінич 20 січня 2015 року внаслідок підриву нового терміналу ДАПу. Лише 17 лютого, після тривалих переговорів, бойовики передали тіло Ігоря матері для поховання у Рокитному на Київщині.

Посмертно Ігорю Зіничу присвоєно звання Герой України.

Читайте ще: «Кроха» про Зінича: «Він міг стати другим Пироговим, але загинув у ДАП»

18 грудня 2014 року

Генштаб проінформував про втрати, яких зазнала українська армія із початку оголошення «режиму тиші» – з 5 вересня 2014 року. За цей час у зоні АТО загинули 162 бійці Збройних сил України, повідомив (на той час) в.о. спікера Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

У військових госпіталях перебувають 300 військовослужбовців, 12 із них тяжко поранені. У полоні – 185 українських військовослужбовців, 298 вважають зниклими безвісти.

19-20 грудня 2014 року

Ось як згадує про грудневі бої у Донецькому аеропорту Олександр Берещук, сержант 90-го штурмового батальйону Збройних сил України з позивним «Запал», який був у Донецькому аеропорту з 12 до 30 грудня 2014 року.

«​Важливість аеропорту була у тому, що у них втрат було 8 до 1, або навіть 10 до 1. Ясно, що при обороні менше втрат, ніж при наступі. Коли ми тримали аеропорт, то бувало, що їх по 250 осіб клали за бій, бо вони йшли тупо чи п’яні, чи «накурені». Вони йшли напролом. Але вони йдуть, ми стріляємо, один падає, інший його переступає та йде далі у повний зріст. Чого вони так йшли, я ж не знаю. Таких три атаки було, з 6 на 7 грудня, й десь 19-те чи 20-те число»​.​

Читайте ще: «Вони використали перемир'я, щоб підірвати аеропорт» ­– кіборг «Запал»​

23 грудня 2014 року

Відбувається ротація «кіборгів». На чергування на вежі Донецького аеропорту заступає комендант «Грін» – Вадим Ваврищук. Ось як він описує заїзд у термінал через блокпост противника під наглядом ОБСЄ:

«23 грудня ми зайшли через їхній блокпост – через цей «сєпарський» блокпост, через «перевірку» озброєння – в сам аеропорт.

Наш батальйон був укомплектований вихідцями з західної України на 85%, і для нас, десантників-«западенців», такий захід через їхній блокпост – це було принизливо. Напевне, «на верхах» не могли «порєшать» по-іншому, я не знаю.

Ніякого там ні «Мотороли», чи ще когось, ми не бачили. Там стояли переодягнені російські, навіть не солдати, я думаю, офіцери. Я як професійний військовий дивився на їхню амуніцію, на їхнє спорядження, оцінив і зробив висновок. Скажемо так, я заздрив їхній екіпіровці, їхньому спорядженню.

Шеврони у них були «ДНР», «ваєнная паліція», але мова суто російська, команди чіткі. Було видно, що це кадрові, професійні військові.

Коли все скінчилося, то ми колоною рушили далі. Вони нас супроводжували своїм БТР. Моя машина йшла крайня у колоні.

Висунулися з терміналу на вежу. Попали під обстріл. По нас відразу «лупанули» з РПГ. Я якраз крайнім на борту сидів і бачив, як ця ракета нам прямо у машину залітає. Але водій, класний хлопець, на жаль, не пам’ятаю з якого він підрозділу, крутнув машиною і ракета пройшла повз. Тобто, він нас врятував своїм маневруванням...»

24 грудня 2014 року

«За ніч бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії. Зокрема, обстрілювали термінал Донецького аеропорту», – повідомив (тоді) речник штабу АТО Леонід Матюхін.

25 грудня 2014 року

Снайпери угруповання «ДНР» переховуються у храмах і звідти ведуть вогонь по позиціях українських сил, повідомляють у Генштабі.

Зокрема, снайпери облаштували позиції у дзвіниці Свято-Іверського монастиря в Пісках​.

29 грудня 2014 року

Бойовики напали на опорний пункт у селищі Піски неподалік Донецького аеропорту, повідомив речник (на той час) медіа-центру РНБО Андрій Лисенко.

У тому бою загинули троє бійців 93-ї бригади, поранення отримали бійці батальйону «ОУН» і «Правого сектору».

У результаті диверсійна розвідувальна група противника була знищена. В полон до українських бійців потрапив професійний диверсант, який проходив підготовку у Російській Федерації.

30 грудня 2014 року

Під новий рік на оборону Донецького аеропорту заїхав Микола Тихонов.

«Ми заїхали у новий термінал 30 грудня 2014 року. Тоді дуже сильні морози вдарили. Доходила температура до мінус 29-ти», – розповів Тихонов.

Читайте ще: «Кіборг» Микола Тихонов: «Якщо буде треба, ми підемо знову»

31 грудня 2014 року

31 грудня українські спецпризначенці звільнили з полону одного із захисників Донецького аеропорту. «Кіборга», який зазнав тортур, доправили до Маріупольської лікарні швидкої допомоги.

Обстріли Донецького аеропорту та прилеглих позицій українських військових тривають.

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