Танками через залізницю: заради дороги у бік фронту в Донецьку перекопали колії (ексклюзивні фото)

Підконтрольні Росії формування засипали залізничну колію, щоб під'їжджати до лінії фронту. Дорога через рейки на північному сході Донецька з’явилася після початку бойових дій. До війни ніякого проїзду тут не існувало, тому що неподалік знаходився міст – Путилівський шляхопровід. Під час боїв за Донецький аеропорт цей міст, по якому бойовики завозили техніку і озброєння в район ДАП, був підірваний. Як зараз виглядає дорога для перекидання техніки збройних формувань через широку смугу залізниці, та для чого вона потрібна, показує Радіо Донбас.Реалії.

Вперше свіжа, насипана поверх рейок дорога з'являється на супутникових картах у лютому 2015 року. Виникає вона після того, як у другій половині січня під час жорстоких боїв за Донецький аеропорт був підірваний Путилівський міст, який поєднував основну частину міста з районом ДАП.

Залізничні колії та насип утворюють тут своєрідну перепону для пересування транспорту, що розділяє місто. Це добре видно на наступному фото.

До цього з обох боків залізничного полотна існували під'їзди, але вони були значно менші, рідко використовувалися та здебільшого були пішохідні. Різницю добре видно на порівняльних супутникових знімках.

Цей переїзд залишається актуальним для керованих Росією збройних формувань і після закінчення боїв за ДАП. Це одна з трьох доріг, що поєднує основну частину Донецька з його північно-західною частиною, яка безпосередньо примикає до лінії розмежування. Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про те, що тут перекидали гусеничну техніку у березні 2021 року, коли почалося загострення на лінії фронту.

Як видно зі схеми, крім насипаної за час війни дороги, залишається лише два шляхи у протилежну частину міста. Один з них – на самому півдні цієї схеми (вулиця Славіна, але вона надто віддалена від центру). Залишається розв’язка між вулицею Гірничною та вулицею Артемівською, що являє собою міст, який так само уразливий, як і зруйнований Путилівський. Тож новоутворений шлях, про який йде мова, – стратегічний у разі активізації боїв у цій частині міста.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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