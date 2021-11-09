«Він мріяв про повернення в Донецьк»: у Києві попрощалися з Юхимом Звягільським

«Вічний» директор донецької шахти імені Засядька, саме так більшості донеччан запам’ятався Юхим Звягільський. Він був депутатом Верховної Ради восьми скликань та вважався одним з найвпливовіших людей Донеччини. Ще за життя його іменем названо одну з вулиць Донецька. Якою людиною був Звягільській, Радіо Свобода розповіли його друзі та соратники по політичному життю.

Ранок 9 листопада, до клубу Кабінету міністрів України починають сходитись люди в жалобному вбранні. Сьогодні тут прощалися з Юхимом Звягільським, одним з найстарших політиків України.

Звягільський пройшов шлях від мера Донецька до очільника українського уряду. Покійний Звягільський був єдиним депутатом восьми скликань поспіль. До Верховної Ради дев’ятого скликання вже не балотувався, але продовжував мати вплив на політичне життя.

З його ім’ям на Донеччині перш за все асоціюється шахта імені Засядька, яку він очолював багато років. Ставлення до Звягільського було різним. На окупованій частині Донеччини його вважали зрадником Донбасу та «бандерівцем», натомість на вільній частині України – сепаратистом та зрадником українських інтересів.

Яким був Звягільський за життя, розповіли його політичні друзі.

Олександр Лук’янчено, колишній міський голова Донецька

Проводжаємо в останню путь «патріарха» вугільної промисловості

«Сьогодні ми проводжаємо в останню путь «патріарха» вугільної промисловості. Все його життя було пов’язано з Донбасом та Донецьком. Він був почесним громадянином нашого міста. Зі смертю цієї великої людини йде ціла епоха нашого життя. Я знаю Юхима Леонідовича понад 30 років. Він мене приймав на роботу, коли його обрали мером Донецька.

Протягом останніх 30 років ми плече до плеча працювали на благо жителів міста, жителів Донецької області, та всієї України. Він був тією людиною, яка піклувалася та любила простих трудівників. Його вклад в розвиток міста неоціненний. Завдяки його зв’язкам у вищих ешелонах влади ми побудували водопровід, який і досі безперебійно працює і постачає воду Донецьку та в навколишні міста. Доки він був депутатом восьми скликань, то завжди працював для своїх виборців 45-го округу. Щотижня, коли він приїжджав, то приймав близько 300 людей з їх проблемами та питаннями. І майже завжди ці питання були віирішені», – згадує Заягільського Олександр Лук’янченко.

Юрій Бойко, народний депутат України, партія «Опозиційна платформа – за життя»

Він був наче локомотив, і навколо нього був постійний рух

«Перш за все, він був патріотом Донбасу. Він дуже любив Донецьк, дуже любив свою шахту. Він практично жив на шахті. Згадую, коли приїжджав до нього, то він завжди був у кабінеті, завжди щось обговорював. Він постійно інвестував у розвиток сільського господарства, організовував якісь виробництва. Він був наче локомотив, і навколо нього був постійний рух. Це дуже велика втрата для Донбасу, для всіх нас та для України. Він був масштабною та розумною людиною, такий собі енерджайзер, що завжди вів за собою людей», – зазначає Бойко.

Олена Бондаренко, колишня депутатка, Партія регіонів

Запам’ятають «Дєда» саме як директора шахти

«Для мене він був наставником. Це одна з небагатьох людей, за життя якої одна з вулиць в Донецьку була названа її ім’ям. Я дуже сподіваюся, що ця вулиця й надалі залишиться з його ім’ям. Він був людиною надзвичайної широти, міг розмовляти з будь-якою людиною її мовою. Починаючи від прем’єр-міністра іншої країни, завершуючи звичайним шахтарем. Шкода, що коли такі люди йдуть, то ти розумієш, наскільки не дотягуєш до них рівнем. Його називали «Дєд». Для Донецька він залишиться вічним директором шахти Засядька. Думаю, що запам’ятають «Дєда» саме як директора шахти. А мені він запам’ятався прямолінійністю. Можливо ця риса не всім подобається, але мені вона подобалася. Він міг сказати в очі все, що він думає про тебе, про ситуацію чи інших людей, не приховуючи своїх емоцій та ставлення», – каже Бондаренко.

Раїса Богатирьова, колишня міністерка охорони здоров’я України

Він дуже любив Україну та свій рідний Донецьк

«Це завжди була людина великої відповідальності, гідності, мужності, впертості у досягненні мети та безмежної чесності та щедрості. В його житті було багато важких випробувань, але він завжди йшов з високо піднятою головою і впевненістю в те, що він правий. Він дуже любив Україну та свій рідний Донецьк», – говорить Богатирьова.

Михайло Волинець, народний депутат України, фракція «Батьківщина»

Шахтарі його завжди любили та поважали

«Хтось згадує Юхима Леонідовича як політика та державного діяча, а я його відношу до шахтарської кісточки. Це людина, яка керувала певними підрозділами у вугільній галузі та мала повагу колективу. Він завжди намагався розширити діапазони своєї діяльності. Він і шахту тримав на високому рівні, вона завжди була найкраща в своїй галузі. Він розвивав сільське господарство, відкривав магазини, годував людей. Він для багатьох був як батько. А шахтарі його завжди любили та поважали, хоча інколи він був жорстким та непохитним», – каже про Звягільського Волинець.

Тетяна Бахтєєва, колишня народна депутатка, «Опозиційний блок»

Він дуже хвилювався через війну

«Для мене це була ціла зірка, мій дороговказ. Він був моїм другом та вчителем, якого я втратила і без якого мені буде дуже сумно. Сьогодні в скорботі весь Донбас. Він планував довге життя. Розповідав мені, як близькому другові, що планує своє дев’яносторіччя і обов’язкове повернення в Донецьк. Він дуже хвилювався через війну, яка йде вже сім з половиною років», – розповідає Бахтєєва.

Юхим Звягільський помер 5 листопада на 88-му році життя.

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