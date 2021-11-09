Два тижні після першого удару «Байрактара». Більше БПЛА та артилерія бойовиків, яка не замовкає

Два тижні минуло від першого бойового застосування ударного БПЛА «Байрактар»​ на Донбасі. Серед військових експертів цю подію називали новим етапом російсько-української війни. Як відтоді змінилася ситуація на лінії розмежування, досліджувало Радіо Донбас.Реалії.

За час збройного протистояння на Донбасі, починаючи з 2014 року, БПЛА застосовувалися всіма сторонами конфлікту. Спочатку вони використовувалися лише з розвідувальною метою. Згодом, перероблені кустарним способом, цивільні дрони почали застосовуватися для скидання на позиції противника боєприпасів та гранат.

Використання «Байрактара» з боку ЗСУ відкрило нову сторінку у задіяні безпілотних систем. Зросла їх активність і з боку підконтрольних Росії незаконних збройних формувань.

Активізація та ОБСЄ під ударом

Так, лише 7 листопада гібридні сили Росії тричі використовували безпілотну авіацію. Як повідомили у штабі ООС, у районі Гнутового та Водяного дрони скидали боєприпаси на українські позиції. А на Луганщині лінію розмежування перетнув безпілотник «Орлан-10». Один із апаратів українські військові збили.

За твердженнями української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), один із БПЛА скинув боєприпас у безпосередній близькості від спостерігачів СММ ОБСЄ. Російська сторона у цьому ж інциденті звинуватила Україну.

Факт застосування безпілотника та вибух підтвердили і в ОБСЄ. Але там не назвали сторону, що його використовувала.

Від саморобок до стратегічних БПЛА

Саморобні безпілотники для скидання вибухових пристроїв, гранат та боєприпасів використовуються вже давно. Про це розповідає речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

Він наголошує, що не варто забувати про нові російські безпілотники стратегічного рівня, таких як «Оріон»: вони можуть літати над російською територією, отримуючи при цьому розвіддані з території України. Подібні російські системи не раз фіксувалися на Донбасі і їх навіть збивали.

На думку військового експерта Михайла Самуся, у питанні ударних безпілотників Росія відстає від України. Але це не заважає НЗФ на Донбасі використовувати ті самі саморобні БПЛА, які теж несуть небезпеку для українських військових та цивільних.

Цілі в ОРДЛО

Щодо «Байрактарів», ЗСУ не поспішає використовувати їх повторно після випадку 26 жовтня. Станом на 9 листопада 2021 року нових офіційних повідомлень про застосування комплексу на Донбасі не було.

Хоча після того Штаб ООС чи не щодня повідомляє про застосування артилерії та іншої зброї з боку підконтрольних Росії формувань.

Окрім того, ОБСЄ, блогери та українська сторона у Спільному центрі координації та контролю (СЦКК) за останні два місяці фіксували важку бронетехніку, артилерію в ОРДЛО за межами лінії відведення. Окрім того, військові бази НЗФ неодноразово знаходило і Радіо Донбас.Реалії.

Скажімо, в районі селища Тернове незаконні збройні формування (НЗФ) зосередили самохідні гаубиці «Гвоздика», а також 44 броньовані машини. Саме там, за твердженням української сторони у СЦКК, виявлені 22 танки та 48 бронемашин.

Радіо Донбас.Реалії вже повідомляло про цю базу зберігання техніки, її можна побачити на супутникових знімках місцевості.

Ці та інші пункти базування техніки на непідконтрольній Києву території можна подивитись на спеціальній карті, що підготувало Радіо Донбас.Реалії. Натисніть на відмітку на карті – та побачите фотографію об'єкта й посилання на інформацію про нього на сайті Української служби Радіо Свобода.

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Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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