Как выжил расчет, и можно ли сбить Bayraktar. Эксперты – о первом «боевом вылете»

Могут ли подконтрольные России группировки сбить Bayraktar? Почему по гаубицам был только один удар? У тех, кто наблюдает за историей с первым в применением Украиной Bayraktar против российских гибридных сил, возникает много вопросов. Радио Донбасс.Реалии задало их военным специалистам.

«Радиус поражения кумулятивного боеприпаса очень маленький, его задача – пробить броню и уничтожить технику. Данное орудие уничтожено», – так объясняет волонтер благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук то, что весь артиллерийский расчет российских гибридных формирований остался, судя по видео, жив.

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Также гаубицы расположены на достаточно большом расстоянии, и даже если использовать более мощную ракету – все равно поразить одним сбросом получилось бы только одну. «Ракеты недешевые, их стоимость – от 30 до 80 тысяч долларов. Сегодня мы себе пока что такую роскошь себе позволить не можем», – говорит Рымарук, отмечая, что ударный БПЛА, который теперь использует армия, – в первую очередь, психологическое оружие.

Атака боевиков в Гранитном была сильной, но ответ был не слабее, считает Рымарук. Системы обнаружения беспилотников у российских гибридных сил есть, но не факт, что они смогут достать до БПЛА через линию разграничений (а Bayraktar не пересекал ее). Более уязвимы разведчики, которые залетают на оккупированную территорию.

Для чего группировки заявляют, что армия Украины захватила село Старомарьевка в серой зоне?

«Наши войска и так контролировали Старомарьевку все эти годы. Но там не обустраивали оборонных позиций», – отмечает главный редактор интернет-издания Цензор.нет Юрий Бутусов.

Старомарьевка находится в низине, объясняют оба эксперта. А все высоты вокруг контролируют российские гибридные силы.

«Это (заявления боевиков – ред.) – прикрытие собственных обстрелов. Они активно нарушают режим перемирия (мы видели, что уничтожил гаубицу, а там была целая батарея). Для прикрытия наступательный действий нужно громкое оправдание: видите, это не мы нарушаем. И они придумывает себе победу: «мы заставили Украину отступить», – говорит Бутусов.

Однако поскольку плацдармом село Старомарьевка не является, занимать его группировке «ДНР» не за чем. «Ложь в том, что село никогда не было вне украинского контроля», – говорит Бутусов.

26 октября украинская армия впервые применила против российских гибридных сил на Донбассе боевой турецкий беспилотник Bayraktar TB2. По данным украинского Генштаба, приказ об этом отдал лично Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после того, как группировка «ДНР» во время артиллерийского обстрела под поселком Гранитное Донецкой области убила одного военнослужащего, и через СММ ОБСЕ не удалось договориться о прекращении огня. В ВСУ заявили, что Байрактар «не пересекал линии разграничения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск».

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия «проверяет информацию о применении беспилотников на территории Донбасса», а спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Bayraktar Украине «могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе».

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