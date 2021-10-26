У зоні ООС вперше застосували безпілотний комплекс «Байрактар» – Генштаб ЗСУ

У районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу «Байрактар», повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

«З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі н.п. Гранітне. Два військовослужбовці ЗСУ під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув. З початком обстрілу, через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували. З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано «Байрактар». Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Після цього, вказує Генштаб ЗСУ, обстріли українських позицій припинилися.

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У вівторок підтримувані Росією бойовики тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 міліметри в районі Гранітного на Донеччині. Один військовий загинув, один зазнав поранення, також у селищі було пошкоджено шість житлових будинків, ніхто з цивільних не постраждав.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах заявили про мінометний вогонь по околицях села Нова Мар’ївка з боку ЗСУ, який буцімто вівся з позицій українських військ біля населеного пункту Гранітне.

У штабі ООС ввечері 26 жовтня також заявили, що інформація про нібито захоплення українськими військовослужбовцями міжпозиційного простору на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що неподалік населеного пункту Гранітне, є неправдивою. «Це чергова спроба незаконних збройних формувань РФ дискредитувати та звинуватити Україну у порушенні лінії розмежування», вказали у штабі.

Ударні безпілотники «Байрактар» (Bayraktar) Україна купила у Туреччини в 2019 році. За допомогою високоточних бомб Bayraktar може вражати цілі у радіусі восьми кілометрів.