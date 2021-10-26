Штаб ООС: на Донбасі один військовий загинув, ще один – поранений

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовий загинув, ще один зазнав поранення на Донбасі. Повідомляється, що стан пораненого бійця – задовільний.

«З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного найманці тричі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм. В районі Новозванівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неподалік Троїцького противник вів вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Павлополя російсько-окупаційні війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. В бік Кримського окупанти відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм», – розповіли у штабі.

Бойовики традиційно в обстрілах звинувачують українську сторону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.