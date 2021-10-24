«Ховають в борг»: жителі Донецька і Луганська розповідають про ситуацію в «ДНР» і «ЛНР»

Станиця Луганська – контрольний пункт в’їзду-виїзду з непідконтрольною Україні частиною Луганської області. Довгий час він лишався єдиним переходом, який більш-менш нормально функціонував, але тепер бойовики угруповання «ДНР» заблокували і його. Окупаційна влада в Луганську пояснює такий крок – спалахом COVID в Україні, хоча смертність за лінією розмежування у рази вища, ніж на підконтрольній частині, навіть якщо порівнювати з нібито офіційними даними бойовиків.

ОКУПОВАНА ЧАСТИНА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Але, давайте по черзі і розпочнемо, з окупованої Донеччини. Так як найстрашніші кадри, що заполонили інтернет, були саме звідти.

Це відео з Донецької центральної міської клінічної лікарні номер три. Знімали його десь на початку жовтня.

Загалом, через тиждень-два після того, як людей з окупованої території автобусами вивозили голосувати на російські вибори в Держдуму в Ростовську область, в інтернеті почало з'являтися безліч відео наприклад, з чергами в лікарнях або купою автомобілів поряд з моргом.

А також, місцеві розповідали свої історії про те, що потрапити не те що на лікування, але і на діагностику – майже неможливо. Два тижні треба чекати, щоб зробити рентген із діагнозом – пневмонія.

«Я в шоці, направили мене в рентген-кабінет із діагнозом вірусна пневмонія, пройти флюорографію, знімок зробити. Знаєте на яке число черга? На 18 число, а сьогодні, на хвилиночку, четверте. Питання до знавців – скажіть, медики, за скільки людина може померти від пневмонії? Мені здається за два тижні можна вже і представитися і 9 днів вже зіграти», – розповідає мешканець так званої «ДНР» на цьому відео.

І це тільки те, що люди змогли зняти на відео. А скільки історій просто розповідали в соцмережах. Студенти медичних вищих навчальних закладів скаржилися, що їх змушують працювати з ковіднимі пацієнтами, лікарі, що ніяких надбавок за понаднормові їм не платять, а медикаментіі, ліжок, апаратів ШВЛ – не вистачає.

Родичі загиблих обурюються вартістю похорону. Ось, наприклад, в мережі писали: за те, щоб тільки викопати могилу на Донецькому кладовищі – треба віддати майже 12-16 тисяч рублів (еквівалент п'яти тисяч гривень – ред.).

«Чутки ходять, що гірше стало, ніж було раніше», – каже мешканець окупованого Донецька.

«Ходили чутки, що зараз досить сумно все. Великий рівень смертності, лікарні забиті. Я, на жаль, точніше, на щастя, не в курсі настільки детально», – додає жінка.

Через кілька тижнів після появи всіх цих повідомлень, більшість лікарень непідконтрольної Донеччини перепрофілювали під лікування ковідних хворих. Ситуація дещо покращилася, але проблем не поменшало.

А що вакцинація?

Що стосується платних тестів, КТ, рентгену, то в Донецьку таких місць вистачає. Але чимало людей, все таки, намагаються потрапити туди, де це роблять безкоштовно, хоча їм іноді доводиться тижнями чекати своєї черги.

З 1 серпня в Донецьку доступна лише однокомпонентна російська вакцина Sputnik Light. І, судячи з опитувань людей – робити щеплення місцеві не поспішають.

«Ще не щепилась, але планую. Черги великі», – каже жінка в Донецьку.

«Ні, точно ні, не бачу в цьому сенсу», – категорично відповідає інша.

«У нас і родичі, і брат зробили щеплення, а потім на протяг потрапив і все. Треба було поберегтися, пересидіти, а воно ж відразу... і так багато людей, чую. Я зараз не планую щеплюватись. Або взимку, або влітку. Зараз хвиля йде і толку від щеплення. Невістка, прищепилася на початку жовтня і захворіла», – розповідає продавчиня на одному з ринків Донецька.

«Не робила щеплення ще і ще не планую, як мінімум тому, що я перехворіла. А ще кажуть, що не захищає кардинально щеплення. Я знаю людей, які були щеплені і тим не менше вони на жаль, вже померли», – розповідає жінка.

Найстрашніші чутки в соцмережах були про морги. Там з'являлися ось такі фотографії з наметами. У них, нібито, складали тіла, які не поміщаються всередині. Або фото з пакетами біля смітників. Безумовно, вся ця інформація виключно тільки в пабліках зі слів жителів окупованих територій.

Яка ситуація зараз?

На початку місяця у мережі була інформація, що в аптеках, наприклад, закінчилися маски. Ми перевірили - що в Донецьку зараз.

Школи Донецька на подовжених канікулах, а університети перевели на дистанційне навчання.

Більшість місцевих локдауну не хочуть, а деякі і зовсім нехтують запобіжними заходами – як в магазинах і торгових центрах, так і в громадському транспорті.

«Не потрібно, тому що вдома сидіти не варіант. Школи закриті, тому в будь-якому випадку не варто закривати, де людям сидіти відпочивати? У мене імунітет дуже сильний, тому не боюся», – каже жінка, яка проти того, аби зачиняти заклади громадського харчування у Донецьку.

Але є й ті, що не ризикують зайвий раз і виходять з дому тільки за покупками.

«Боюсь, у мене діти маленькі, їх боюсь заразити», – каже молода мама у Донецьку.

Якщо в супермаркеті в масках практично всі, то на ринку навпаки, в масках одиниці покупців, носять, в основному, тільки продавці. Кажуть, з початку місяця людей на ринку стало менше.

«Пенсіонери менше ходять, а це основні наші покупці. Багато хто боїться, багато хворіють, є чимало людей, які вже померли. Звичайно, всі боїмося, хвороба серйозна. Бачили наслідки. Я вже щеплений, але багато випадків повторного захворювання, так що все одно є побоювання. Так що засоби захисту, дезінфекція і так далі», – розповідає продавець на ринку Донецька.

У соцмережах ще писали, нібито, лікарів масово звільняють через те, що вони, нібито, не справляються з роботою. А деякі навіть виїжджали з так званої «ДНР». І ситуація, звісно, від цього кращою не стала.

ОКУПОВАНА ЧАСТИНА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Що стосується Луганська, то про те, що відбувається там – відомо менше. На початку жовтня ми отримали відео з чергою в аптеку, що простягалась на вулиці. Через тиждень нам показали аптеку ще раз. Черги на вулиці не було, але всередині натовп.

В лікарнях черги, а на запитання «Чи можна щепитися?» місцеві отримували відповідь, мовляв, вакцин немає, а коли будуть чергові поставки – невідомо.

Зі слів місцевих, у супермаркетах та громадському транспорті більшість людей у масках.

Проекту Донбас Реалії вдалося поспілкуватися з людиною, яка детальніше розповіла, що відбувається на окупованій частині Луганської області.

«Ось сусідка захворіла, лягла в лікарню з ковідом, а дочка прийшла, застудилася, каже, мовляв, я просто застудилася, а їй відповідають, що їдь до Луганська і купуй ШВЛ за 80 тисяч рублів (~30 тисяч гривень). Сусідка моєї тітки стояла в черзі на щеплення 4 місяці, ось отримала. Священники в церкві не встигають відспівувати. Люди вмирають, бо райцентр, раніше великий був, але зараз живуть люди похилого віку і молодь, яка ще не підросла. Підросла – і вже починають їхати. Комендантська година постійна, тому о пів на десяту все закривається, а після 10-ти катаються тільки карети швидкої допомоги. Є оголошення про те, що ховають в борг і в розстрочку», – розповідає мешканець непідконтрольної частини Луганської області.

КПВВ «СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА»

Та повернемося до Станиці Луганської. Якщо раніше це КПВВ бойовики так званої «ЛНР» дозволяли людям перетинати раз на місяць, то тепер як і в сусідній псевдореспубліці «ДНР» – тільки за списками. Ці списки формує так звана робоча група «МОЗу «ЛНР». Причини для перетину можуть бути такі: лікування, реабілітація, навчання, догляд за родичем або похорони близьких.

«Цей запобіжний захід вимушений, він необхідний, це пов'язано, перш за все з тим, що анамнестичний зв'язок захворювання і зараження коронавірусною інфекцією з відвідуванням України або з контакту з особами, які перетинали найближчим часом кордон з територією України – це підтверджений факт. Особливо це стосується наших мешканців похилого віку, які безперервно здійснюють міграцію з метою пенсійних виплат», – звучить зі телевізійних екранів підконтрольних бойовикам «ЛНР».

А ось Росія куди відправляли автобусами людей місяць тому на голосування до Держдуми, як завжди, взагалі ні при чому. Але вона тепер знову постає в образі рятівника.

«МНС Росії направила в Донбас автоколону з гуманітарною допомогою. Рано вранці фургони вирушили з Ростовської області. Везуть, в цілому, 270 тонн вантажів медичного призначення», – розповідають в російських теленовинах.

Ті, хто зараз проходять в одну або в іншу сторону на КПВВ в Станиці Луганській, ризикують потім просто не потрапити назад. Але люди йдуть. Адже у кожного є своя вагома причина.

«Я ось іду укол в око робити зі Станиці. Не пропустять, то піду втоплюся, а що мені робити? Тут укол не роблять, а що мені робити?» – каже жінка, що прямує до лікарні на непідконтрольну частину Луганщини.

«У мене Луганська прописка. Буду чекати поки все зміниться, напевно, у мене ж не виходить назад проїхати.

- А з якої причини ви туди?

- За мамою, у мене там мама живе», – розповідає дівчина на КПВВ.

Через нововведенні бойовиками обмеження на підконтрольну Україні частину Луганської області йдуть одиниці.

«Наразі, пасажиропотік із тимчасово окупованої території зменшився у 10 разів. Якщо порівнювати статистичні дані з 4-тим жовтня, тоді з тимчасово окупованої України до підконтрольної України пройшли 863 особи, потім вже 11 жовтня 115-ть осіб, а сьогодні, станом на 11-ту годину проїхали 26 осіб з тимчасово окупованої України», – каже речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

Є люди, які їздили зі Станиці на непідконтрольну територію в лікарню, але через наплив хворих ковідом потрапити туди не вдалося.

«Мені повинні були операцію робити, але не стали, тому що планові не роблять», – розповідає жінка, яка щойно повернулась з окупованої Луганщини.

ВАКЦИНАЦІЯ У СТАНИЦІ ЛУГАНСЬКІЙ

До того, як бойовики заблокували роботу переходу – багато жителів непідконтрольних територій приходили сюди, в Станицю, аби вакцинуватися щепленнями, які схвалила ВООЗ. І для комфорту людей прямо тут на КПВВ працював мобільний пункт вакцинації. Правда зараз, кажуть в місцевій амбулаторії – бригаді просто немає сенсу виїжджати.

«Ми спеціально отримували вакцину, для того, щоб вакцинувати людей з непідконтрольній території. По-перше, їм тоді не треба було проходити тестування на COVID, стояти в чергах, особливо, якщо це безкоштовне тестування, тому користувалися попитом. У нас було 100-120 осіб щодня тут в лікарні, був великий натовп», – розповідає Світлана Семененко, головна лікарка первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської територіальної громади.

У центрі масової вакцинації та ж історія. Ще два тижні тому тут були черги. Медики якраз знаходяться в Станиці Луганській біля райради і Ощадбанку, куди приїжджали за пенсією з окупованих територій. Але зараз тут майже порожньо.

«Приходять, але зараз небагато. Ось сьогодні було десь п’ятеро людей», – каже Любов Ющенко, медсестра мобільної бригади в центрі масової вакцинації.

До речі, коли знімальна група проєкту Донбас Реалії знімала кабінет вакцинації в амбулаторії – там теж були люди, які живуть в окупації. Деякі ввічливо попросили не знімати їх обличчя, а дехто просто обходив камеру стороною.

Лікарка розповідає, зараз часто дзвонять з непідконтрольної Луганщини з питанням, а що робити тим, хто встиг отримати першу дозу, але не може приїхати і отримати другу? Адже для так званого «МОЗ «ЛНР» друга доза щеплення – не привід видати дозвіл на виїзд.

«Я не можу відповісти на це питання – як їм бути. Люди дзвонять, цікавляться як їм зробити, але я не знаю коли буде відкрито і коли вони зможуть прийти сюди. Взагалі, 21 день, їм належало прийти і зробити щеплення повторно. Тому вони підраховували. Вони раз на місяць могли виходити, підраховували так, що якщо в середині липня, то на наступний місяць на початку серпня вони приходили, а як буде зараз – мені складно відповісти на ці питання. Взагалі таких моментів не було. У нас напевно така особливість в Станиці Луганській. Я не можу ні у кого запитати, бо ні в Харківський, ні в інших областях – у них таких немає нюансів», – продовжує Світлана Семененко, головна лікарка первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської територіальної громади.

«Ми фактично готові були би розглянути такий варіант, щоб навіть передати цю вакцинацію на місця. Ну, скажімо, домовитись з міжнародними організаціями з якими ми працюємо, спробувати, принаймні, підняти це питання. Але основний ризик полягає в тому, що навіть в тому разі, якщо якимось чином буде отримана така домовленість – ми не будемо впевнені, що ці вакцини потраплять саме до наших громадян, які проходили першу вакцинацію. Плюс – це списки, ми не можемо гарантувати, що щодо цих людей не будуть вжиті якісь негативні заходи у разі того, що будуть дізнаватись, що вони проходили вакцинацію у нас, а не Супутником», – додає заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук.

Майже щодня по нібито офіційними даними бойовиків в так званих «ЛДНР» – більше тисячі нових хворих і сотні смертей. Безумовно, відстежити справжню статистику – неможливо.

«Навіть цифри, які ми час від часу отримуємо для службового користування – вони, мені здається, є максимально віддаленими від реальних ситуацій які є на місцях. Тому що коли ми спілкуємося з людьми, які залишилися там, то, фактично, все максимально кричуще. Неможливо відстежувати, тому що будь яка цифра яка називається окупаційною владою Донеччини і Луганщини – вона є абсолютним припущенням, вона свідомо замовчується», – продовжує Інна Драганчук.

Так а що роблять бойовики, щоб хоч якось поліпшити ситуацію? Перекривають КПВВ, а відповідно і доступ до щеплень, звільняють із лікарень лікарів, які, нібито, не справляються з роботою та організовують мітинги під офісами ОБСЄ, куди натовпами зганяють людей, в розпал чергової хвилі захворюваності.