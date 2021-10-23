Російські гібридні сили припиняють блокувати СММ ОБСЄ в Донецьку – соцмережі

Незаконне збройне угруповання «ДНР», підтримуване Росією, заявило про припинення блокування штаб-квартири моніторингової місії ОБСЄ у Донецьку. Про це перед учасниками блокування ввечері у суботу, 23 жовтня, оголосив підконтрольний російським гібридним силам «мер» Донецька Олексій Кулемзін.

Відео цього виступу біля входу до готелю, де розміщується штаб-квартира СММ ОБСЄ, оприлюднили телеграм-канали на окупованій території. Представник окупаційної адміністрації заявив, що учасники пікету «зробили важливу справу», проте через спалах коронавірусу їм треба перейти у соцмережі.

«Нам дуже тривожно за долю нашого товариша (арештованого бойовика Косяка – ред.). Але ви знаєте, яку силу набирає коронавірус», – заявив він.

Кулемзін послався на обмежувальні заходи, запроваджені у Росії, та «наказ» ватажка угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна про заходи протидії COVID-19.

«Лікарні переповнені. Ви тут перебуваєте на свіжому повітрі, дотримуєтесь маскового режиму, але до вас приєднується багато небайдужих громадян, і ризик поширення зростає. Я пропоную перемістити акцію у соцмережі та згорнути наметове містечко», – сказав він.

Член угруповання заявив, що місія ОБСЄ почала «взаємодіяти» з бойовиками та «проводити спільні заходи». Однак жодних повідомлень від самої ОБСЄ про якусь взаємодію з російською гібридною адміністрацією немає.

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Штаб-квартира СММ ОБСЄ у Донецьку була заблокована після того, як українські військові 13 жовтня затримали на лінії розмежування члена угруповання «ЛНР» Андрія Косяка. В місії ОБСЄ констатували, що не можуть вийти на патрулювання з готелю, оскільки його блокують від 20 до 60 людей, включаючи озброєних. СММ повідомляла, що навіть не може тестувати співробітників на коронавірус, оскільки на базі закінчилися тести.

Місцеві жителі повідомляли проєкту Радіо Донбас.Реалії, що паралельно з блокуванням СММ ОБСЄ в межах міста посилились бойовії дії.