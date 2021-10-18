Москва тисне на ОБСЄ. Бойовики взяли в заручники спостерігачів місії

Збирати інформацію, доповідати про безпекову ситуацію й інформувати про конкретні інциденти порушення режиму перемир'я – це завдання Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Патрулі стежать за ситуацією по обидва боки лінії розмежування, пересуваючись на позначених білих позашляховиках і, власне, є єдиними спостерігачами, здатними передавати дані з непідконтрольних українському уряду територій. Напередодні їхня місія на Донеччині опинилася під загрозою зриву.

17 жовтня Організація з безпеки і співпраці Європи тимчасово призупинила свою моніторингову місію в окупованих Донецьку й Горлівці через дії бойовиків. Міжнародних спостерігачів незаконні збройні формування фактично взяли в заручники, заблокувавши готель, де живуть представники місії. «О 17.00 2 чоловіків (30-39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю та повідомили співробітникам СММ про те, що їм дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю та парковці за ним, але їм не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня», – це цитата зі звіту ОБСЄ.

Чого хочуть російські гібридні сили?

Йдеться про Андрія Косяка, який потрапив до рук українських військових поблизу лінії розмежуваня й був узятим під варту українським судом. Уродженець Луганщини з кримінальним минулим, а від 2020-го – громадянин Росії, повідомила українська делегація на переговорах у Тристоронній контактній групі. Російський паспорт дістав 2020-го року, за програмою Кремля для жителів окупованих територій. При ньому знайшли зброю, боєприпаси, військовий квиток і посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню – органу, через який зазвичай запитують режим тиші задля проведення ремонтних робіт чи розмінування територій. Українська делегація стверджує, що бойовик, у якого, до речі, кримінальне минуле, прикривався пов'язками СЦКК й видавав себе за розмінувальника, а насправді шпигував на користь незаконних збройних формувань, оглядаючи полишені позиції українських армійців.

Свободу Косяку вимагали на вулицях непідконтрольної Києву Донеччини. А напередодні вдалися до радикальних методів: оточили готелі в Донецьку й Горлівці, де живуть представники місії, встановили там намети й заблокували виїзди, повісивши на воротах ланцюг із навісним замком і, по суті, унеможлививши патрулювання області спостерігачами, – ці деталі є у звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому напредодні. Такі методи українські представники у Тристоронній контактній групі назвали «міжнародним тероризмом». В її заяві, оприлюдненій сьогодні вдень, ідеться про «послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі».

Що насправді потрібно бойовикам?

Сергій Гармаш, що представляє українську делегацію в Тристоронній контактній групі, взагалі вважає, що Юрій Косяк лише формальний привід для сепаратистів заблокувати роботу ОБСЄ. «Їхня головна мета – натиснути саме на ОБСЄ, адже їхня команда в Україні влітку змінилася. Й нинішня, на мій погляд, більш об’єктивна, аніж попередня. Це викликає роздратування в Москви, що досить помітно на засіданнях Тристоронньої контактної групи. Тому вони зараз тиснуть на ОБСЄ – це перше. А друге – таким чином представники ОРДЛО зображають свою буцімто суб’єктність, чогось там вимагають від ОБСЄ і Києва, хоча слід розуміти, що ці їхні вимоги не можуть бути виконаними апріорі», – пояснює Гармаш.

Нині робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донеччині, по суті, паралізована. «Ми закликаємо сторони усунути всі перешкоди свободи пересування СММ. Місія готова сприяти налагодженню діалогу між сторонами на місцях, і про цю готовність вони вже неодноразово були поінформовані», – йдеться в заяві СММ ОБСЄ.

Чи втрутиться закордон?

Подальшій роботі місії нічого не загрожує, вважають опитані Радіо Свобода експерти. «Росія поки не зацікавлена в тому, щоб ця місія припинила свою роботу. Є там певні плани використати її у своїх інтересах, зокрема за рахунок присутності російських громадян як спостерігачів у цій місії, котрі, я переконаний, роблять якусь подвійну роботу. Й цьому неодноразово були підтвердження», – вважає Олексій Мельник, співдиректор програм із зовнішньої політики й міжнародної безпеки Центру Разумкова.

В українському МЗС назвали дії Росії з перешкоджання діяльності місії ОБСЄ неприпустимими. «Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту. Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку», – йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка.

«Необмежений доступ місії до всіх районів конфлікту є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу й звітності про ситуацію з безпекою», – заявляє українська делегація в Тристоронній контактній групі. Міжнародну спільноту, зокрема, керівництво держав-учасниць «нормандського формату», закликає дати інциденту належну оцінку.