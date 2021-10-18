У МЗС України закликали Росію припинити провокації проти спостерігачів ОБСЄ

Дії Росії з перешкоджання діяльності місії ОБСЄ на окупованій території України є неприпустимими, заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

«Блокування і тиск на спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент триваючих зусиль РФ із руйнування Мінських домовленостей та роздмухування збройного конфлікту… Закликаємо Росію до неухильного виконання своїх зобов’язань: припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, гарантувати безпеку», – йдеться в коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, переданому Радіо Свобода.

Україна взаємодіє із міжнародними партнерами задля відновлення роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, наголосив речник.

«Нагадаю, що у вересні РФ закрила місію спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон «Гуково» і «Донецьк», аби унеможливити спостереження і приховати від міжнародної спільноти незаконне постачання зброї, боєприпасів та найманців із Росії на територію України», – додали в МЗС.

За словами Ніколенка, рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всю територію України задля моніторингу ситуації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Напередодні інформаційне агентство Reuters із посиланням на голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка повідомило, що Організація з безпеки і співпраці Європи тимчасово зупиняє свою моніторингову місію на сході України після того, як незаконні збройні угруповання блокували її штабквартиру в окупованому Донецьку.​

Пізніше в СММ ОБСЄ заявили, що бойовики не випускали спостерігачів і з їхньої бази в Горлівці.

При цьому Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує свою діяльність на непідконтрольній українській владі частині Луганської області.

Бойовики, за даними ОБСЄ, вимагають звільнення учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», затриманого українськими військовими та Службою безпеки України.

Чоловіка затримали 14 жовтня поблизу лінії розмежування. При ньому знайшли зброю, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню.

За даними правоохоронців, чоловік здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України. При цьому його завданням, за домовленостями в рамках Тристоронньої контактної групи, було розмінування ділянки. СБУ повідомила затриманому про підозру в створенні незаконного збройного угруповання.