Украинские военные 13 октября задержали на позициях комбатанта российского гибридного формирования. С ним работает СБУ, рассказали Радио Донбасс.Реалии военные. А вот вооруженная группировка «ЛНР» заявляет, что украинцы взяли «члена СЦКК», и теперь переговоры по урегулированию на Донбассе – прекращены. Что произошло?

Кого арестовали

Задержанный – гражданин России Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. Об этом сообщила украинская делегация на переговорах в Трехсторонней контактной группе. Андрей Косяк является уроженцем Алчевска Луганской области. Паспорт гражданина РФ он получил в феврале 2020 года, то есть по программе Кремля для жителей оккупированных территорий. Вот его документы, обнародованные делегацией Украины в ТКГ:

Украинские правоохранители подозревают мужчину в совершении в 2010 году умышленного убийства. Утверждают, что при задержании у него изъяли оружие и боеприпасы.

Где задержали

Возле Золотого Луганской области. Украинская делегация утверждает, что группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ.

Гарантии безопасности украинская сторона при этом предоставляла для проведения работ по разминированию «с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ», для оборудования участка местности для открытия КПВВ «Золотое» со стороны оккупированных территорий.

Что говорят боевики

Формирование «ЛНР» заявило, что прекращает минские переговоры, потому что задержанный – якобы член СЦКК, Совместного центра по координации и контрою на прекращением огня. «ВСУ похитили наблюдателя СЦКК ЛНР» – так звучит у них эта новость. Главарь группировки Леонид Пасечник заявил, что переговоры прекращены «до возвращения задержанного». В то же время, в своих сообщениях боевики подтвердили личность Андрея Косяка.

И это правда член СЦКК?

Россия официально вышла из этого органа в декабре 2017 года. Заявлений о том, что Косяк – ее представитель, Москва не делала. Группировки «ЛДНР» обычно говорят о том, что в Совместном центре по координации прекращения огня есть их представители, но это не так. Боевики просто используют синие нарукавные повязки с аббревиатурой СЦКК, вот как здесь:

Также они ежедневно ссылаются на сторону «ДНР» и «ЛНР» в Совместном центре как на источник военной информации в своих новостях.

Орган создавался в сентябре 2014 года в рамках минского формата для решения поточных вопросов между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ. Обычно через него запрашивают тишину для проведения ремонтных работ или разминирования.

Руководителем украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня является полковник Александр Аполлонов.

Российскую сторону до декабря 2019 года представлял генерал-лейтенант Александр Романчук.

Вооруженных людей, не являющихся кадровыми военными Вооруженных сил России, в СЦКК нет и никогда не было.

Могут ли сорваться переговоры?

Группировка «ЛНР» не является участником переговоров, о выходе из которых заявила. Хотя этого, по словам участников ТКГ, постоянно добивается Москва (да и Кремль открыто заявляет о об этом). Так что выйти из переговоров группировка «ЛНР» не может.

Выйти может Россия, однако о таких намерениях не заявляла.

Что говорит СММ ОБСЕ

В свежем отчете мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что участники переговоров были проинформированы об инциденте. Миссия призывает стороны конфликта избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Россия в конфликте на Донбассе В течение семи лет Россия отрицает свое участие в захвате украинских городов в 2014 году, заявляя, что на Донбассе могут находиться разве что российские добровольцы. Западные и украинские сообщества расследователей и журналисты обнаружили многочисленные факты поддержки конфликта со стороны Кремля: были поименно установлены более 2000 российских военных, воевавших на Донбассе, 50 типов оружия российской армии, артиллерийские обстрелы с российской территории и медали за боевые операции на украинской территории, а украинское следствие ведет уголовные дела против офицеров, которые руководили обстрелом Мариуполя, а также российских граждан, участвовавших в пытках людей.

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