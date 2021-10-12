«Я 15 пленных расстрелял»: в России именем участника захвата Донбасса назвали катер

16 октября исполнится пять лет со дня смерти Арсена Павлова, «Моторолы» – одного из медийных представителей российских гибридных войск на Донбассе. «Моторолу» обвиняют в военных преступлениях, в частности, в убийстве пленного – защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого. В Украине Павлов мог пожизненно сидеть в тюрьме. А в России в его честь... назвали и спустили на воду катер.

Арсен Павлов, известный при жизни как «Моторола» – гражданин России, командир батальона российских гибридных сил «Спарта», – теперь человек и катер.

«Арсен Павлов» – на страже границ Российской Федерации

«Арсен Павлов» – на страже границ Российской Федерации. Катер, названный в честь героя «ДНР», теперь дрейфует по водной глади Дона, – с пафосом сообщает Дмитрий Чубурков, работник подконтрольного группировке «ДНР» телеканала. – С сегодняшнего дня он будет контролировать пересечение российских границ судами из-за рубежа».

«Арсен Павлов» из полиэтилена

На видео пропагандиста Семена Пегова видно модель катера – «РИФ 112». На борту написали номер «РРО-0992».

Катер той же модели и с таким же бортовым номер сфотографировали еще в 2015 году. На фото видно, что вдоль всего борта изобразили георгиевскую ленту и написали «70 лет Победы!».

Можно предположить, что катер, который 11 октября спустили на воду в ростовском порту, – не новый, а модернизированный. Выпускает такие катера завод «РИФ», расположенный в Ростове-на-Дону. На главной странице сайта завода на фоне катера модели «РИФ» написали: «Катера из полиэтилена серии РИФ высокой плотности».

В честь кого россияне назвали пограничный катер из полиэтилена?

Кто такой «Моторола»

Арсен Павлов родился в 1983 году в России в городе Ухта. Служил в бригаде морской пехоты российской армии связистом. Отсюда и позывной – «Моторола». Воевал во Второй чеченской войне. СМИ группировки «ДНР» утверждают, что до войны в Украине у Павлова были мирные профессии: резчик по камню, спасатель, мойщик машин.

В 2014 году он участвовал в пророссийских митингах в Харькове. Принимал участие в российской аннексии Крыма. Во время оккупации Славянска, по информации Семена Пегова, руководил группой гранатометчиков. Там же Павлов сыграл свадьбу с Еленой Коленкиной. За месяц до свадьбы жених в интервью проговорился, что в России у него жена и пятилетний сын.

Пытки и убийство

Очевидцы, защитники Донецкого аэропорта, говорят, что Павлов лично убил пленного «киборга», бойца 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной бригады. Игоря Брановицкого. После подрыва терминала Брановицкий остался и помогал раненным бойцам.

На нем свежезасохшая кровь. Его уже били

«Сразу были выложены в интернет несколько видео. И там был Игорь Брановицкий. Он грязный из-за погодных условий, в которых он находится. Но видно, что его лицо все еще не поранено. Но на следующем видео, которое сняли неизвестно через сколько времени, – там уже видно, что лицо Игоря, на нем свежезасохшая кровь. То есть, видно, что его уже били», – комментирует видео гибридных сил России Красимир Янков, исследователь «Amnesty International» в Украине.

Янков уточняет, что пленных украинцев избивали, чтобы выяснить, кто стрелял из пулемета. И Брановицкий, чтобы отвести опасность от побратимов, назвался пулеметчиком.

Две пули в левый висок выстрелил ему

«Его отвели в сторону. Начали из травматического пистолета по ногам ему стрелять. Выстрелят и кричат: видишь, он еще стоит! И не падает! Тогда начали еще больше избивать. Ему поломали много костей на теле, – вспоминает побратим Брановицкого Юрий Сова. – Он лежал от меня метрах в двух. Пока не пришел «Моторола». Спросил: «Что это за тело?» Ему сказали, что вызвали «скорую» для него, заберут в больницу. Он еще посмотрел, говорит: «Он не выживет». Как жест милосердия достал ТТ, две пули в левый висок выстрелил ему».

Я 15 пленных расстрелял

Позднее Павлов нецензурной бранью ответит журналисту издания Kyiv Post на вопрос про убийство Брановицкого: «Мне пох… вообще, в чем меня обвиняют. Веришь, нет. Я 15 пленных расстрелял. Мне вообще пох… Без комментариев нах… Хочу убиваю, хочу – нет».

Красимир Янков пытки пленных и убийство «киборга» Брановицкого называет военным преступлением в чистом виде.

Арсена Павлова взорвали в лифте его же дома в Донецке 16 октября 2016 года.

Смерть прикрыла Павлова от пожизненного лишения свободы

Вот как прокомментировал тогда убийство «Моторолы» Андрей Лысенко, спикер минобороны по вопросам АТО: «Моторола» с апреля 2014 года принимал активное участие в боевых действиях, запомнившись нечеловеческой жестокостью и мародерством. За его плечами ряд военных преступлений, в частности, убийство безоружного украинского пленного, солдата-защитника Донецкого аэропорта, героя Украины Игоря Брановицкого. Таким образом смерть прикрыла Павлова от неотвратимого наказания в виде пожизненного лишения свободы. Просто повезло».

Розыск после смерти

В феврале 2015 года ЕС ввел санкции против Арсена Павлова за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. В связи со смертью в 2017 году Павлова из санкционного списка убрали.

Интерпол отказал Украине в розыске гражданина России Арсения Павлова: его дело назвали «политическим».

На 12 октября этого года «Моторола» все еще есть в реестре лиц, которые скрываются от правосудия. Его ищут полиция и СБУ. Спецслужба обвиняет Арсена Павлова в умышленном убийстве, а полиция – еще и в участии в незаконных вооруженных формированиях и в нападениях на организации и людей, и в незаконном завладении транспортным средством.

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