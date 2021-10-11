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Донбас

Продукты в Донецке, Луганске и Мариуполе: что могут себе позволить на зарплату свободная и оккупированная территории

Зарплати в ОРДЛО та на вільній території відрізняються майже втричі. А ціни – практично однакові. Донецьк, осінь 2021-го

На оккупированных территориях решают картофельный кризис: после вмешательства главарей группировок «ЛДНР» цена, достигшая на прошлой неделе 80-ти и даже 120-ти рублей, теперь упала до 60-70-ти. Пропагандисты идут на рынки и показывают, как цена идет вниз, потому что «глава ДНР экстренно провел встречу с представителями профильных министерств».

И вдруг в интервью продавца звучит фраза, режущая ухо любому украинцу: «Были дожди, поэтому нельзя было в поле заехать, и картошка подорожала – а сейчас уже все начали копать, и подешевела», – говорит парень с южным акцентом. Стоп: середина октября – картошка в поле – что?! Дело в том, что ее везут из таких регионов, где уборка овоща действительно в разгаре – например, в Краснодарском крае России садят по два урожаю за год, и второй убирают как раз в октябре. Оккупированную территорию Донбасса кормят картошкой из России. Здесь мы разбирались, каковы могут быть реальные причины подорожания столь простого продукта.

По наблюдениям Радио Донбасс.Реалии, в Донецке цена на картофель с рекордной за сотню упала сейчас до 60-70 рублей за килограмм – а вот в Луганске, наоборот, выросла за неделю с 40-ка до 70-ти.

А как другие продукты? Мы прошлись по магазинам и ранкам в трех городах: двух оккупированных – и одном подконтрольном Украине. Разница в зарплатах – приблизительно в три раза: средняя до Донецкой области 14800 грн, средняя по оккупированной территории – 5500 грн. В ОРДЛО бросается в глаза разве что дешевый хлеб; цены на остальные товары близки. Сравниваем.

Мясо
Донецк
Луганск
Мариуполь
Курица
70-100 грн / 180-260 р
66-99 грн / 180-270 р
72-79 грн
Свинина
126-137 грн / 330-360 р
127-147 грн / 350-400 р
120-130 грн
Говядина
200 грн / 515 р
128 грн / 350 р
167 грн

Колбасы
Донецк
Луганск
Мариуполь
Сырокопченая
245 грн / 670 р
180-290 грн / 500-800 р
230-450 грн
Докторская
97 грн / 250 р
95-127 грн / 260-350 р
128-170 грн

Яйца
Донецк
Луганск
Мариуполь
Десяток яиц
35 грн / 90 р
22-26 грн / 60-70 р
28-33 грн

Крупы, хлеб, подсолнечное масло
Донецк
Луганск
Мариуполь
Гречка 1 кг
40 грн / 100 р
44 грн / 120 р
32-45 грн
Хлеб Бородинский
12 грн / 29 р
7 грн / 16-19 р
15-17 грн
Подсолнечное масло
64 грн / 165 р
33-55 грн / 90-150р
51-69 грн

Овощи
Донецк
Луганск
Мариуполь
Картофель
30 грн / 75 р
26 грн / 70 р
10 грн
Морковка
17 грн / 45 р
11-15 грн / 30-40 р
8-12 грн
Буряк
14 грн / 25 р
11-15 грн / 30-40 р
7-12 грн
Капуста
13 грн / 35 р
7-9 грн / 18-25 р
7 грн
Баклажан
17 грн / 45 р
18-22 грн / 50-60 р
22-32 грн
Лук
9 грн / 25 р
11-15 грн / 30-40 р
10-12 грн
Шампиньон
95-103 грн /260-280р
44-73 грн / 120-200р
38-45 грн

Фрукты
Донецк
Луганск
Мариуполь
Яблоки
25 грн / 65 р
18-29 грн / 50-80 р
9-15 грн
Апельсины
13 грн / 36 р
48-55 грн / 130-150
39-46 грн
Грейпфрут
65 грн / 145 р
37 грн / 100 р
53 грн
Бананы
36 грн / 99 р
33-44 грн / 90-120
35 грн

Молочные продукты
Донецк
Луганск
Мариуполь
Молоко 2,5% 900 г
18 грн / 47 р
19 грн / 52 р
29-31 грн
Масло 72%
48 грн / 130р
40 грн / 110 р
37-42 грн
Сметана 20% 500 г
34 грн / 87 р
44-55 грн / 120-150 р
32-38 грн
Кефир 1 л
24 грн / 62 р
27 грн / 75 р
29-32 грн

Сладкое и вода
Донецк
Луганск
Мариуполь
Плитка шоколада
33-44 грн / 90-120 р
33-44 грн / 90-120 р
18-30 грн
Конфеты помадка/шоколад
110-265 грн /300-700 р
90-290 грн / 250-800 р
78-210 грн
Вода 6 л
19 грн / 51 р
22-32 грн

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу

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