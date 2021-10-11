Продукты в Донецке, Луганске и Мариуполе: что могут себе позволить на зарплату свободная и оккупированная территории

На оккупированных территориях решают картофельный кризис: после вмешательства главарей группировок «ЛДНР» цена, достигшая на прошлой неделе 80-ти и даже 120-ти рублей, теперь упала до 60-70-ти. Пропагандисты идут на рынки и показывают, как цена идет вниз, потому что «глава ДНР экстренно провел встречу с представителями профильных министерств».

И вдруг в интервью продавца звучит фраза, режущая ухо любому украинцу: «Были дожди, поэтому нельзя было в поле заехать, и картошка подорожала – а сейчас уже все начали копать, и подешевела», – говорит парень с южным акцентом. Стоп: середина октября – картошка в поле – что?! Дело в том, что ее везут из таких регионов, где уборка овоща действительно в разгаре – например, в Краснодарском крае России садят по два урожаю за год, и второй убирают как раз в октябре. Оккупированную территорию Донбасса кормят картошкой из России. Здесь мы разбирались, каковы могут быть реальные причины подорожания столь простого продукта.

По наблюдениям Радио Донбасс.Реалии, в Донецке цена на картофель с рекордной за сотню упала сейчас до 60-70 рублей за килограмм – а вот в Луганске, наоборот, выросла за неделю с 40-ка до 70-ти.

А как другие продукты? Мы прошлись по магазинам и ранкам в трех городах: двух оккупированных – и одном подконтрольном Украине. Разница в зарплатах – приблизительно в три раза: средняя до Донецкой области 14800 грн, средняя по оккупированной территории – 5500 грн. В ОРДЛО бросается в глаза разве что дешевый хлеб; цены на остальные товары близки. Сравниваем.

Мясо

Донецк Луганск Мариуполь Курица 70-100 грн / 180-260 р 66-99 грн / 180-270 р 72-79 грн Свинина 126-137 грн / 330-360 р 127-147 грн / 350-400 р 120-130 грн Говядина 200 грн / 515 р 128 грн / 350 р 167 грн

Колбасы

Донецк Луганск Мариуполь Сырокопченая 245 грн / 670 р 180-290 грн / 500-800 р 230-450 грн Докторская 97 грн / 250 р 95-127 грн / 260-350 р 128-170 грн

Яйца

Донецк Луганск Мариуполь Десяток яиц 35 грн / 90 р 22-26 грн / 60-70 р 28-33 грн

Крупы, хлеб, подсолнечное масло

Донецк Луганск Мариуполь Гречка 1 кг 40 грн / 100 р 44 грн / 120 р 32-45 грн Хлеб Бородинский 12 грн / 29 р 7 грн / 16-19 р 15-17 грн Подсолнечное масло 64 грн / 165 р 33-55 грн / 90-150р 51-69 грн

Овощи

Донецк Луганск Мариуполь Картофель 30 грн / 75 р 26 грн / 70 р 10 грн Морковка 17 грн / 45 р 11-15 грн / 30-40 р 8-12 грн Буряк 14 грн / 25 р 11-15 грн / 30-40 р 7-12 грн Капуста 13 грн / 35 р 7-9 грн / 18-25 р 7 грн Баклажан 17 грн / 45 р 18-22 грн / 50-60 р 22-32 грн Лук 9 грн / 25 р 11-15 грн / 30-40 р 10-12 грн Шампиньон 95-103 грн /260-280р 44-73 грн / 120-200р 38-45 грн

Фрукты

Донецк Луганск Мариуполь Яблоки 25 грн / 65 р 18-29 грн / 50-80 р 9-15 грн Апельсины 13 грн / 36 р 48-55 грн / 130-150 39-46 грн Грейпфрут 65 грн / 145 р 37 грн / 100 р 53 грн Бананы 36 грн / 99 р 33-44 грн / 90-120 35 грн

Молочные продукты

Донецк Луганск Мариуполь Молоко 2,5% 900 г 18 грн / 47 р 19 грн / 52 р 29-31 грн Масло 72% 48 грн / 130р 40 грн / 110 р 37-42 грн Сметана 20% 500 г 34 грн / 87 р 44-55 грн / 120-150 р 32-38 грн Кефир 1 л 24 грн / 62 р 27 грн / 75 р 29-32 грн

Сладкое и вода

Донецк Луганск Мариуполь Плитка шоколада 33-44 грн / 90-120 р 33-44 грн / 90-120 р 18-30 грн Конфеты помадка/шоколад 110-265 грн /300-700 р 90-290 грн / 250-800 р 78-210 грн Вода 6 л 19 грн / 51 р 22-32 грн

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