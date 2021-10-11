Продукты в Донецке, Луганске и Мариуполе: что могут себе позволить на зарплату свободная и оккупированная территории

На оккупированных территориях решают картофельный кризис: после вмешательства главарей группировок «ЛДНР» цена, достигшая на прошлой неделе 80-ти и даже 120-ти рублей, теперь упала до 60-70-ти. Пропагандисты идут на рынки и показывают, как цена идет вниз, потому что «глава ДНР экстренно провел встречу с представителями профильных министерств».
И вдруг в интервью продавца звучит фраза, режущая ухо любому украинцу: «Были дожди, поэтому нельзя было в поле заехать, и картошка подорожала – а сейчас уже все начали копать, и подешевела», – говорит парень с южным акцентом. Стоп: середина октября – картошка в поле – что?! Дело в том, что ее везут из таких регионов, где уборка овоща действительно в разгаре – например, в Краснодарском крае России садят по два урожаю за год, и второй убирают как раз в октябре. Оккупированную территорию Донбасса кормят картошкой из России. Здесь мы разбирались, каковы могут быть реальные причины подорожания столь простого продукта.
По наблюдениям Радио Донбасс.Реалии, в Донецке цена на картофель с рекордной за сотню упала сейчас до 60-70 рублей за килограмм – а вот в Луганске, наоборот, выросла за неделю с 40-ка до 70-ти.
А как другие продукты? Мы прошлись по магазинам и ранкам в трех городах: двух оккупированных – и одном подконтрольном Украине. Разница в зарплатах – приблизительно в три раза: средняя до Донецкой области 14800 грн, средняя по оккупированной территории – 5500 грн. В ОРДЛО бросается в глаза разве что дешевый хлеб; цены на остальные товары близки. Сравниваем.
Мясо
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Курица
|
70-100 грн / 180-260 р
|
66-99 грн / 180-270 р
|
72-79 грн
|
Свинина
|
126-137 грн / 330-360 р
|
127-147 грн / 350-400 р
|
120-130 грн
|
Говядина
|
200 грн / 515 р
|
128 грн / 350 р
|
167 грн
Колбасы
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Сырокопченая
|
245 грн / 670 р
|
180-290 грн / 500-800 р
|
230-450 грн
|
Докторская
|
97 грн / 250 р
|
95-127 грн / 260-350 р
|
128-170 грн
Яйца
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Десяток яиц
|
35 грн / 90 р
|
22-26 грн / 60-70 р
|
28-33 грн
Крупы, хлеб, подсолнечное масло
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Гречка 1 кг
|
40 грн / 100 р
|
44 грн / 120 р
|
32-45 грн
|
Хлеб Бородинский
|
12 грн / 29 р
|
7 грн / 16-19 р
|
15-17 грн
|
Подсолнечное масло
|
64 грн / 165 р
|
33-55 грн / 90-150р
|
51-69 грн
Овощи
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Картофель
|
30 грн / 75 р
|
26 грн / 70 р
|
10 грн
|
Морковка
|
17 грн / 45 р
|
11-15 грн / 30-40 р
|
8-12 грн
|
Буряк
|
14 грн / 25 р
|
11-15 грн / 30-40 р
|
7-12 грн
|
Капуста
|
13 грн / 35 р
|
7-9 грн / 18-25 р
|
7 грн
|
Баклажан
|
17 грн / 45 р
|
18-22 грн / 50-60 р
|
22-32 грн
|
Лук
|
9 грн / 25 р
|
11-15 грн / 30-40 р
|
10-12 грн
|
Шампиньон
|
95-103 грн /260-280р
|
44-73 грн / 120-200р
|
38-45 грн
Фрукты
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Яблоки
|
25 грн / 65 р
|
18-29 грн / 50-80 р
|
9-15 грн
|
Апельсины
|
13 грн / 36 р
|
48-55 грн / 130-150
|
39-46 грн
|
Грейпфрут
|
65 грн / 145 р
|
37 грн / 100 р
|
53 грн
|
Бананы
|
36 грн / 99 р
|
33-44 грн / 90-120
|
35 грн
Молочные продукты
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Молоко 2,5% 900 г
|
18 грн / 47 р
|
19 грн / 52 р
|
29-31 грн
|
Масло 72%
|
48 грн / 130р
|
40 грн / 110 р
|
37-42 грн
|
Сметана 20% 500 г
|
34 грн / 87 р
|
44-55 грн / 120-150 р
|
32-38 грн
|
Кефир 1 л
|
24 грн / 62 р
|
27 грн / 75 р
|
29-32 грн
Сладкое и вода
|
|
Донецк
|
Луганск
|
Мариуполь
|
Плитка шоколада
|
33-44 грн / 90-120 р
|
33-44 грн / 90-120 р
|
18-30 грн
|
Конфеты помадка/шоколад
|
110-265 грн /300-700 р
|
90-290 грн / 250-800 р
|
78-210 грн
|
Вода 6 л
|
19 грн / 51 р
|
|
22-32 грн
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