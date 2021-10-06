На оккупированной части Донбасса цены на картофель бьют рекорды. В розницу его стоимость достигает 120 рублей (около 44 гривен) за килограмм и выше. На подконтрольной Украине территории картофель стоит сейчас в среднем в четыре раза дешевле, чем в ОРДЛО. А например в Киеве его можно купить по шесть-семь гривен за кило. Продавцы и поставщики картошки на подконтрольной группировке «ДНР» территории связывают подорожание с поднятием таможенной пошлины при ввозе товара из РФ. А верхушка подконтрольной России группировки увидела «спекуляционную составляющую».

Картошка дороже, чем в Москве

В десятых числах сентября этого года картошка в оккупированном Донецке стоила до 30 рублей (около 11 гривен) за килограмм. Но прошло несколько недель, и ее цена стала достигать на рынках 100 рублей (около 37 гривен) за кило и выше. Это в несколько раз дороже, чем на подконтрольной Украине части Донбасса, чем в Киеве, чем в соседней Ростовской области России и даже чем в Москве.

Сравнение цены на картофель (в среднем за килограмм, розница):

Донецк – 22-44 гривны (60-120 рублей),

Мариуполь – 9-17 гривен (25-47 рублей),

Киев – 6-15 гривен (16-41 рубль),

Ростовская область (Россия) – 11-15 гривен (30-40 рублей),

Москва (Россия) – 11-18 гривен (30-50 рублей).

(Использованы данные с рынков и заявленная цена картофеля на сайтах супермаркетов этих пяти городов.)

Причины подорожания

Версия 1: «Растаможка», «поборы»

Мощностей агрохозяйств ОРДЛО для обеспечения местных жителей картофелем недостаточно. До развязанной Россией войны основными поставщиками «земляных яблок» были Сумская и Харьковская области. Теперь картошку завозят прежде всего из Ростовской области России. Осуществляются также закупки из Грузии. Но основные поставки – из РФ.

Продавцы и поставщики картошки на подконтрольной группировке «ДНР» территории связывают подорожание ходового корнеплода с поднятием в два раза таможенной пошлины при ввозе товара из России. Такую версию продавцов и поставщиков приводит в частности телеканал боевиков «Юнион».

Комментируя это, представитель Донецкой области в ТКГ, ютуб-блогер Денис Казанский отмечает: причины резкого подорожания картофеля в Донецке – не рыночные, не связаны с урожайностью, а сугубо искусственные. «Боевики дерут поборы» за право провозить товар на оккупированную Россией территорию Донбасса, утверждает Денис Казанский. «Бандиты и их российские кураторы дерут с коммерсантов деньги за право провозить картошку в ОРДЛО. И из-за этих поборов нищие жители Донбасса вынуждены переплачивать за картошку втридорога», – считает Денис Казанский.

Версия 2: «Спекулянты»

Тем временем на стремительный рост цен на картофель отреагировали «министерство доходов и сборов» и «министерство внутренних дел» подконтрольной Росси группировки «ДНР». Как заявил главарь группировки Денис Пушилин, причина подорожания картошки в Донецке – не поборы с коммерсантов, а спекулянты. Для выяснения «обоснованности повышения цен на продукты» проведут «проверки».

«Мы видим спекуляционную составляющую в данном росте цен на картофель. Будет «поручение» о совместных проверочных мероприятиях для «министерства доходов и сборов» и «министерства внутренних дел», – заявил Пушилин.

Версия 3: «Оккупационный экономический режим»

Логистика со ввозом в ОРДЛО картофеля, как и других товаров, завязана на Россию. Это отметил в комментарии Радио Донбасс.Реалии экономист Алексей Кущ. И, говорит, определяющими для динамики цен на картофель на подконтрольной группировке «ДНР» территории являются три фактора:

1. глобальная инфляция,

2. программирование на деградацию внутреннего аграрного рынка ОРДЛО,

3. отсутствие эффективного импорта.

А неоккупированная территория Донбасса была и остается завязанной на Украину, отмечает экономист. Потому в том же Мариуполе картошка сейчас стоит в среднем в четыре раза дешевле, нежели в Донецке.

«Ведь подконтрольные территории не отгорожены от остальной Украины. У них отсутствует особый (оккупационный) экономический режим. Подконтрольные территории подключены ко внутреннему украинскому рынку. При этом экспортный потенциал Украины подпитывает ее аграрный сектор. И если в определенных сегментах и образуется определенный дефицит, его ликвидирует импорт. И вообще, если возникает например дефицит той же картошки, то нет никаких проблем с ее подвозом со складов из той же Харьковской области», – подчеркивает Алексей Кущ.

Дорожает в ОРДО не только картофель

Тем временем на подконтрольной «ДНР» территории растут цены не только на картофель. Это касается и других ходовых товаров – в частности мяса курицы. Как сообщает блогер «Злобный Укр», куриное мясо этой осенью стоит в ОРДО столько:

стейки куриные – 248-270 рублей,

окорочка без хребта – 250 рублей максимум,

окорочок с хребтом – 185-205 рублей,

набор куриный из потрошков – 60-80 рублей,

фарш куриный – минимум 250 рублей,

индюшатина – 170-300 рублей.

Интерес Москвы

Москва не заинтересована в процветании Донбасса, отмечал Радио Свобода представитель Донецка в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш. По его мнению, Россия делает все, чтобы в ОРДЛО жилось как можно хуже и люди выезжали в Россию. Потому что Россия переживает демографический кризис и кризис рабочих рук, говорит он. А главное в кремлевских планах – Россия как государство-оккупант заинтересована в том, чтобы выкачать ресурсы оккупированной части Донбасса и затем вернуть этот уничтоженный регион Украине, утверждает Сергей Гармаш. Именно в данном контексте, говорит, нужно рассматривать в том числе резкое повышение цен на продукты в ОРДЛО.

Со своей стороны Россия настаивает на том, что она не является участником конфликта на Донбассе и не воюет с Украиной. А боевые действия, по официальной позиции Москвы, являются «гражданской войной». Помощь России жителям ОРДЛО является исключительно гуманитарной, утверждают в Москве. И эта помощь является регулярной и масштабной, заявляет Москва.

Украина же и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года, после российской оккупации Крыма.

Матеріал опубліковано мовою оригіналу.

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