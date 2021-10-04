У Києві затримали бойовика угруповання «ДНР», який прибув з Криму і хотів виїхати в Росію – ОГП

В Офісі генерального прокурора заявили, що учаснику незаконного збройного формування угруповання «ДНР» повідомлено про підозру за статтею про «створення терористичної групи чи терористичної організації».

«За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у 2015 році у складі так званого «Оплоту», брав участь у боях в районі м. Ясинувата Донецької області. Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених в бою військовослужбовців сил АТО. Крім того, він здійснював розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України. За оперативними даними, він прибув до Києва з АР Крим і шукав шляхи виїзду до Російської Федерації. Правоохоронці викрили бойовика в одному з хостелів столиці», – йдеться в повідомленні ОГП.

За даними відомства, суд обрав чоловікові безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».